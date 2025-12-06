Pellegrini no entiende a los árbitros: "No echemos la culpa al VAR de las decisiones que toma el árbitro"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, atizó con dureza al colectivo arbitral después del penalti que se inventaron en la derrota ante el Fútbol Club Barcelona.

El entrenador verdiblanco, además de la pena máxima habló sobre la lesión de Junior Firpo y analizó el encuentro ante los de Hansi Flick.

Pellegrini analiza el Betis-Barça: "Nos faltó efectividad para concretar las ocasiones del primer tiempo. Fue la diferencia en el primer tiempo, ellos tuvieron las mismas y las metieron. Luego, nos tocó un Barcelona muy efectivo".

Cómo vio al Betis Pellegrini: "No creo que nos haya faltado agresividad. Fue un partido nefasto en el lado defensivo. Éramos la segunda mejor defensa del campeonato, pero tuvimos esas carencias. Tuvimos tanta llegada como ellos, pero fueron más efectivos. Luego no bajamos los brazos pese a ese tanto conflictivo".

El Betis tuvo arrojo en la derrota: "Creo que si hay una manera de perder, es así. El equipo sigue creyendo en lo que hace y es el espíritu que tiene el equipo hoy. Pero nos topamos con un Barça muy efectivo porque tiene mucha calidad".

Intento de reacción: "Nunca hay que bajar los brazos. Ese penalti que le pega a Bartra antes en el cuerpo... Hay un VAR, ellos saben lo que hacen. Nadie reclamó nada y se inventan un penalti. Pero no recurro al penalti para justificar la derrota. Luego metimos un par de goles y ocasiones".

Penalti a Ferrán Torres

Penalti a Ferrán Torres: "Pasa todo lo contrario de lo que nos explican a inicios de temporada. Pero fue el quinto gol... No nos afectó moralmente. No puedo dar una opinión exacta porque no lo vi de nuevo".

VAR: "Yo soy un defensor del VAR, pero el árbitro es el que debe tomar la decisión. No echemos la culpa al VAR de las decisiones que toma el árbitro. Pero viendo la Copa del Rey, el VAR es absolutamente necesario para el fútbol".

Pellegrini con la mente en Zagreb: "El equipo se recupera haciendo autocrítica de lo que pasó, pero hay que tener en cuenta que era el Barcelona. Se hace un análisis, pero el fútbol es presente. No creo que nos afecte ante el Dinamo de Zagreb".

Satisfecho con el partido de Antony: "Creo que en lo ofensivo se hizo un buen partido. Tuvimos muchas ocasiones, él hizo un partido muy completo".