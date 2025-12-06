La niebla en Sevilla altera el plan del FC Barcelona antes de jugar contra el Betis
El club blaugrana se enfrenta al club verdiblanco este sábado en el estadio de la Cartuja
La niebla que ha afectado a media Andalucía y Sevilla este sábado ha tenido consecuencias en el FC Barcelona, que juega hoy frente al Betis en el Estadio de la Cartuja de Sevilla a las 18.30 horas.
Desde el club blaugrana han informado que el plan de viaje del primer equipo se ha visto alterado por la niebla en el aeropuerto de Sevilla, por lo que el equipo despegará con una hora de retraso desde el aeropuerto del Prat de Barcelona.
La niebla en el aeropuerto de Sevilla ha obligado a desviar 17 vuelos al aeropuerto de Málaga en la mañana de este sábado. También se han visto afectados los aeropuertos de Jerez y el Federico García Lorca de Granada-Jaén.
