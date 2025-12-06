Las notas de los jugadores del Betis ante el Barça

El Real Betis Balompié encajó cinco goles ante el Fútbol Club Barcelona en una tarde en La Cartuja en la que empezó ganando con un gol de Antony.

Los de Manuel Pellegrini, tras el gol del brasileño, empezaron a ver cómo los de Hansi Flick pasaron totalmente por encima de ellos. Cuando ya estaba todo dicho, Llorente y Cucho hicieron que el resultado no fuera tan sonrojante.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: se equivocó tras el 1-0, debió guardar el resultado y esperar más atrás al Barça con un equipo ordenado para ganarle a las contras.

Titulares

(3) Álvaro Valles: espectador en los cinco goles del Barça. Le salvó un mano a mano a Lamine, pero ya estaba todo dicho.

(3) Aitor Ruibal: perdió todos los balones del partido, no ganó un duelo. Cuanto menos, sonrojante.

(3) Marc Bartra: Ferrán lo retrató en los tres goles que anotó. El penalti, cuestión al margen de la que no tiene culpa.

(3) Natan de Souza: le dio a Roony el gol en el tercero rompiendo el fuera de juego. Mal en las coberturas y en las defensas en área.

(4) Valentín Gómez: todo habían sido buenas noticias desde su llegada, pero el Barça, y sobre todo Lamine, lo dejaron al descubierto. Sobrepasado.

(1) Sergi Altimira: Pellegrini lo quitó al descanso. ¿Jugó?

(3) Marc Roca: superado, ineficiente en las marcas y sin apenas darle salida con criterio al partido.

(4) Antony: adelantó al Betis en un despiste de Koundé, y ahí acabó su participación. Desquiciado como todo el Betis. Buscó la individualidad y no se rindió.

(4) Pablo Fornals: cuando Fornals no está lo nota todo el equipo. No fue capaz de aguantar el balón.

(5) Ez Abde: fue quien creó el 1-0 y no paró de intentarlo, con fuerzas en los minutos finales para sacar el penalti ante Koundé. A ver cómo gestiona Pellegrini su baja por la Copa de África.

(6) Cucho Hernández: fue el mejor del Betis. El que más lo intentó, el que más sentido le dio al juego cuando le llegó el balón y demostrando una vez más que además de delantero es un jugón. Anotó, importante siempre para un 9.

Suplentes

(6) Nelson Deossa: estuvo en el partido y no le impresionó ni se le vino grande salir ante un Barça con 1-4 en el marcador. Quiso el balón, lo distribuyó con criterio y no dejó de correr hasta el final. Se está ganando un hueco en el once.

(Sc) Junior Firpo: entró y a los veinte minutos se fue lesionado.

(5) Diego Llorente: le dio calma a un Betis roto y fue capaz de descontar en el 85' a la salida de un balón parado. En cuanto esté bien volverá al once.

(5) Pablo García: como a Deossa, no le pasó factura el contexto de la segunda mitad con un 1-5 en contra. Peleó todas las acciones e incluso anotó, pero en fuera de juego. Ahora que se va Abde a la Copa África igual debe tener mayor protagonismo.

(Sc) Ricardo Rodríguez: entró por Junior al final.