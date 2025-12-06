Así ha sido el tifo del Betis ante el Barça

Real Betis Balompié y Fútbol Club Barcelona. 17 años llevan sin vencer los verdiblancos como locales en LaLiga EA Sports al conjunto azulgrana, un muro que con Manuel Pellegrini buscarán derribar esta tarde en el estadio de La Cartuja.

La hinchada bética, en la parte baja de Gol Sur del estadio de La Cartuja, ha deslizado por toda la grada un tifo con el lema: "Bendita es tu pureza y eternamente lo sea".