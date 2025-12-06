Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Betis

Así ha sido el tifo del Betis ante el Barça

"Bendita es tu pureza y eternamente lo sea"

VÍDEO | Así ha sido el tifo del Betis en el Estadio de la Cartuja antes del choque frente al FC Barcelona

VÍDEO | Así ha sido el tifo del Betis en el Estadio de la Cartuja antes del choque frente al FC Barcelona

Sevilla

Real Betis Balompié y Fútbol Club Barcelona. 17 años llevan sin vencer los verdiblancos como locales en LaLiga EA Sports al conjunto azulgrana, un muro que con Manuel Pellegrini buscarán derribar esta tarde en el estadio de La Cartuja.

La hinchada bética, en la parte baja de Gol Sur del estadio de La Cartuja, ha deslizado por toda la grada un tifo con el lema: "Bendita es tu pureza y eternamente lo sea".

