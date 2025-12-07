Real Betis
"En todo momento lleva el brazo arriba": el audio del penalti a Bartra que enciende el Betis–Barça
La indicación de Iglesias Villanueva a Hernández Maeso antes de que viera la jugada: "En la imagen ves el lanzamiento a portería y cómo en todo momento lleva el brazo arriba y después de golpearle en la pierna le da en el brazo ocupando un espacio"
El Real Betis Balompié perdió este sábado ante el Fútbol Club Barcelona por 3-5. Lo hizo tras una nefasta primera parte en la que se marchó al descanso con un 1-4 en contra que evidenció que el plan de Manuel Pellegrini no fue el adecuado.
En la segunda parte, con todo resuelto, apareció Hernández Maeso para señalar el penalti de la discordia. Marcus Rashford disparó y Marc Bartra lo taponó con la cadera, rebotándole el esférico en la parte anterior de su brazo derecho.
La conversación entre Iglesias Villanueva y Hernández Maeso en la jugada del penalti señalado a Bartra
Álvaro Benito, comentarista de Movistar+, ya avisaba antes de la revisión que el balón le había impactado a Bartra en "otra parte del cuerpo". Julio Maldonado y Carlos González, también se asombraron como muchos de los jugadores del Barcelona que no entendían cómo podía ser castigada la acción con penalti.
Para Ignacio Iglesias Villanueva, en la sala VOR, la acción tenía que ser vista por Francisco José Hernández Maeso: "Fran, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano", le decía el gallego al belga.
"En la imagen ves el lanzamiento a portería y cómo en todo momento lleva el brazo arriba y después de golpearle en la pierna le da en el brazo ocupando un espacio", todo ello indicado por Iglesias Villanueva antes de que Hernández Maeso llegara al monitor. "Dame una imagen desde otro lado, por favor. Desde la otra portería. Vale, perfecto", le pide Hernández Maeso.
"Escúchame, es un tiro. Ahí es punible porque Bartra desde el inicio se está tirando con el brazo para arriba, por lo tanto está ocupando un espacio desde el primer momento. Por lo tanto, aunque haya un rebote en la pierna sigue siendo punible y es penalti, ¿vale? Penalti sin tarjeta", finaliza Hernández Maeso, árbitro de campo, siendo influido previamente por Iglesias Villanueva, dándole indicaciones antes de poder valorar la acción.
El reglamento no lo deja claro
En el apartado cinco de la circular n.º 3 del Comité Técnico de Árbitros (CTA) se puede leer qué se considera y qué no como mano sancionable o no sancionable.
Una mano en posición antinatural sí se considerará punible. Esto hace alusión al hecho de que un jugador que ocupa con su brazo/mano un espacio mayor, asumiendo un riesgo y, como consecuencia de ello, corta el pase de un contrario, un disparo a portería, etc. Este tipo de situaciones abarca casos en los que la mano o brazo están claramente despegados y alejados del cuerpo, así como brazos elevados por encima del hombro (incluso aunque el jugador esté de espaldas)
Por contra, no se considerará infracción cuando el balón impacte en la mano tras un balón jugado por el propio jugador. Esto quiere decir que no habrá castigo si el jugador juega deliberadamente el balón y éste golpea su propia mano/brazo, salvo que se realice un movimiento adicional del brazo o mano hacia el balón.
