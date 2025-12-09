Alineaciones y horario del Dinamo Zagreb-Betis: Amrabat se va a Marruecos antes de tiempo

El paso por la liguilla de Europa League de Dinamo Zagreb y Real Betis Balompié evidencia cómo se está tomando cada equipo la competición continental en esta primera etapa antes de las eliminatorias.

El conjunto de Manuel Pellegrini, que sufrió un receso importante en su lucha por la Champions encajando un duro 3-5 ante el Fútbol Club Barcelona en un partido con muy poco rigor táctico, vuelve ahora a competir en el viejo continente con vistas de dejar casi sellada, de forma matemática, su concurso en los octavos de final de la Europa League.

Sofyan Amrabat se recuperará en Marruecos: baja en Zagreb

Después de no llegar al derbi sevillano ni figurar entre los citados ante el Fútbol Club Barcelona, Sofyan Amrabat tampoco estará en Zagreb. Tal y como informó este martes el conjunto verdiblanco, el de Huizen seguirá su recuperación a partir del miércoles con la Federación de Fútbol de Marruecos para seguir recuperándose de la fuerte contusión que sufrió frente al Utrecht, quedando descartado tanto para el encuentro del jueves como para el del lunes. El Betis ha decidido liberarlo a petición de los servicios médicos de Marruecos para que pueda seguir su proceso de recuperación en su país con la selección. El jugador viajará esta tarde.

Los que sí estarán antes de irse a la Copa África serán Ez Abde y Cédric Bakambu, que no estarán en Vallecas al ser requeridos el próximo lunes por sus combinados, que no han atendido las peticiones de los clubes como sí han hecho otras selecciones africanas.

Las novedades en el once de Pellegrini en Croacia

Bajo palos puede haber novedades en el conjunto de Manuel Pellegrini. Pau López ya está de vuelta y puede entrar en el Maksimir como titular para ir cogiendo minutos y recuperando sensaciones, dándole también descanso a Álvaro Valles, que de momento es el titular en Liga.

Además de la rotación en portería, la defensa sufrirá cambios, con Ángel Ortiz en la derecha y con Diego Llorente acompañando a Natan o Bartra en el eje. Junior Firpo está lesionado y Ricardo Rodríguez acumula tarjetas amarillas, por lo que causa baja de igual forma.

Diego Llorente celebra su gol durante el Bets-Barça de la jornada 15 de LaLiga en La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 vía Europa Press

Otra de las novedades estará en la medular. Sin Amrabat, que debía llegar, Pablo Fornals será el acompañante de Nelson Deossa. El de Marmato necesita seguir en esta dinámica positiva de los últimos enfrentamientos y en Zagreb es un lugar propicio para seguir creciendo con el castellonense a su lado. Sergi Altimira y Marc Roca pueden tener minutos en la segunda mitad.

Será el último partido para Abde previo a la Copa África. El de Beni Melal estará en la izquierda y Antony en la derecha, con Giovani Lo Celso en la sala de máquinas. El rosarino, sin Isco, debe ser quien lleve la batuta del juego ofensivo del Betis.

En la punta de lanza estará el tercer jugador que se marcha al certamen africano de selecciones, Cédric Bakambu. El congoleño puede estar, ante uno de sus últimos encuentros como verdiblanco, precisamente en el Maksimir, estadio en el que hizo su primer gol con la elástica de las trece barras.

Horario del partido entre el Dinamo Zagreb y el Betis

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini visitará al Dinamo Zagreb de Mario Kovacevic en la jornada 6 de la liguilla de Europa League este 11 de diciembre en el Stadion Maksimir de Zagreb a partir de las 18:45 horas.

Los verdiblancos, invictos en los cinco encuentros de la competición con tres triunfos y dos empates, viajan a Zagreb para medirse a un conjunto 'plavi' que ha perdido sus dos últimos partidos en Europa ante Lille y Celta.

Dónde ver por televisión el Dinamo Zagreb-Betis

El encuentro entre el Dinamo Zagreb de Mario Kovacevic y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 6 de la liguilla de Europa League, será retransmitido por Movistar Liga de Campeones (dial 60 en Movistar / 115 en Orange) y LaLiga TV Bar 3 (dial 302) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.