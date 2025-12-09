Así llega el Dinamo Zagreb ante el Betis en la Europa League: desgaste y bajas

El Real Betis Balompié tendrá este jueves su sexto partido de la liguilla de la Europa League. Para ello viajará hasta Croacia, midiéndose a un Dinamo Zagreb que llega tras empatar un intenso derbi con el Hajduk Split y tras perder los dos últimos compromisos en el viejo continente.

Tampoco los verdiblancos llegan en un gran momento en Liga, justo tras caer por 3-5 con el Barcelona, sumando la tercera derrota de la temporada. La fiabilidad le hace estar sexto en la tabla nacional y quinto en Europa, donde suma tres triunfos y dos empates.

En su visita al Maksimir, el Betis jugará ante un Dinamo que llega con desgaste del duelo con otro histórico croata como el Hajduk. Hasta 118 minutos se disputaron, con un eterno descuento en el que Hoxha rescató un punto.

Desde El Correo de Andalucía hemos contactado con Mario Glavan, jefe de redacción de Arena Sport TV, para conocer de primera mano cómo llega el conjunto 'plavi' al duelo contra el Betis.

El derbi con el Hajduk fue bronco, con muchos parones y un añadido interminable, pero sin fútbol de calidad por parte de ninguno de los dos. El Dinamo salvó un punto, pero no disipó las dudas que arrastraba.

El problema esencial del equipo de Mario Kovacevic es que atraviesa un tramo de calendario que está poniendo a prueba a una plantilla corta, muy renovada y castigada por las bajas. Tras ganar 3-1 al Varaždin habían fijado de llegar en plena forma al parón invernal compitiendo en los cuatro de HNL y los dos de Europa League, pero cayeron ante el Lille de forma estrepitosa por 4-0 registrando la segunda derrota en Europa y vencieron al Gorica por 0-2 antes del derbi en Dalmacia.

Bajas y falta de profundidad en plantilla

Kovacevic rota muy poco y son varios los jugadores en el sector diestro del Dinamo Zagreb que están ausentes. Mateo Lisica está lesionado; Moric Valincic tampoco está disponible; el joven portugués, Varela, fue descartado en el último viaje por un problema puntual; y Mikić, sustituto natural, terminó con un fuerte golpe en la cabeza ante Hajduk y es duda. Incluso Stojković, que podía actuar en esa zona, arrastra sanción en liga y llega fuera de ritmo.

Alrededor del líder de la máxima división croata hay mucho ruido. El club cambió de entrenador, perdió en verano a referentes como Petković y Baturina en un mercado con salidas masivas. Además de los resultados irregulares, el técnico del Dinamo ha tenido algún desencuentro con la prensa local por no asistir a ruedas de prensa obligatorias que han generado las críticas.

Con todo, el Dinamo continúa líder en la liga croata y aspira a ser "campeón de invierno". Esa situación explica la hoja de ruta trazada internamente: la prioridad absoluta es recuperar el título liguero, perdido el curso pasado frente al Rijeka.

Sin descuidar la Europa League, pero con los siete puntos que tiene el conjunto croata, afrontan un duelo contra el Real Betis Balompié difícil. En el seno del club ‘plavi’ saben que las opciones reales de clasificar pasan por las dos últimas jornadas ante Steaua y Midtjylland. El duelo ante los de Manuel Pellegrini, por el nivel del rival y el actual estado del equipo, se interpreta en Zagreb como uno de los más difíciles del grupo.

Envuelto en un mar de dudas futbolísticas y con la prioridad de buscar el título liguero y conseguir el pase a la siguiente ronda llega el Dinamo Zagreb, condicionado por bajas y conseguir la necesidad de reponerse en la Europa League tras las derrotas ante Lille (4-0) y Celta de Vigo (0-3) en el Maksimir.