El Betis ya conoce a su rival en los dieciseisavos de Copa del Rey

El Real Betis Balompié ya conoce su nuevo rival al que se enfrentará en los dieciseiavos de final de la Copa del Rey. En la mañana de este martes se ha celebrado el sorteo a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), con la presencia de 32 equipos, entre ellos 17 de LaLiga EA Sports, y ya con el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que se suman a la competición.

Los de Pellegrini vienen de solventar de forma cómoda las primeras eliminatorias en Copa del Rey: frente al Palma del Río y al Torrent. En competición liguera, el conjunto verdiblanco sumó una dura derrota ante el FC Barcelona en el estadio de la Cartuja tras encajar cinco goles.

Real Murcia, rival del Betis en la Copa del Rey

La mano inocente elegida para el sorteo de la Copa del Rey fue Bernard Schuster. Los verdiblancos se desplazarán al estadio municipal Nueva Condomina para medirse ante el Real Murcia. Actualmente milita en Primera Federación en el grupo B y es uno de los aspirantes a luchar por los puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

Será un partido que se juegue el próximo jueves 18 de diciembre, a falta de confirmación oficial, ya que los verdiblancos juegan el lunes contra el Rayo Vallecano y el domingo ante el Getafe en la Cartuja.

Formato de la Copa del Rey

La Copa del Rey continúa con el mismo formato del pasado año. En esta temporada, los encuentros eliminatorios se disputarán a partido único, con la excepción de las semifinales que serán a doble partido.

A partir de esta ronda se prescinde de los criterios de cercanía geográfica a la hora de establecer las eliminatorias, por lo que el sorteo arrojará dos duelos entre equipos de Primera Federación frente a dos de Primera División no participantes en la Supercopa, nueve eliminatorias entre conjuntos de Segunda División frente a nueve de Primera y un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.

Cuándo se jugará la eliminatoria

En estas primeras rondas de Copa del Rey no habrá VAR, por lo que las decisiones arbitrales no podrán ser revisadas. La eliminatoria tendrá lugar entre los días 16, 17 y 18 de diciembre.