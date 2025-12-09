Real Betis
La lluvia de peluches será el próximo 21 de diciembre en el Real Betis – Getafe CF
Esta tradicional acción solidaria, que arrancó en 2018, se traslada también al Estadio La Cartuja con motivo de estas fiestas navideñas.
El Real Betis vuelve a impulsar su ya emblemática lluvia de peluches, una iniciativa solidaria en la que miles de aficionados llenan el césped de peluches destinados a diversas asociaciones para que ningún niño se quede sin un regalo estas Navidades.
El conjunto verdiblanco pone en marcha una temporada más la tradicional lluvia de peluches, una acción solidaria en la que los aficionados lanzan al terreno de juego peluches que son donados a diferentes asociaciones con el objetivo de que ningún niño se quede sin un regalo en esta Navidad.
En esta ocasión, esta iniciativa, que arrancó en 2018, se realizará durante el Real Betis - Getafe CF del próximo domingo 21 de diciembre, encuentro correspondiente a la 17ª jornada liguera que se disputa en el Estadio La Cartuja a las 21:00 horas.
Requisitos para participar
El Real Betis y su Fundación animan a todos los aficionados a participar, pero, a fin de que la acción pueda desarrollarse de manera segura, es necesario cumplir algunos requerimientos, sobre todo relativos a las dimensiones y características de estos juguetes.
Los peluches no pueden superar los 30 centímetros en ninguna de sus dimensiones ni los 200 gramos de peso.
No pueden tener baterías, ni internas ni externas, ni otros elementos duros que pudieran causar daños al ser lanzados.
Aquellos peluches que no cumplan estos requisitos serán recogidos en las puertas de acceso y, por supuesto, entregados a las distintas organizaciones.
¿Cuándo será el lanzamiento?
El lanzamiento se realizará en el descanso una vez que finalice la cuenta regresiva que los asistentes podrán seguir por los videomarcadores del estadio.
