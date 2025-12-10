Ángel Haro: "Los tres años en La Cartuja son prácticamente ya impepinables"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, defendió que el equipo atraviesa “un buen momento” pese a la reciente derrota ante el Barcelona, y encara la visita al Dinamo de Zagreb como una oportunidad clave para quedar “casi matemáticamente entre los ocho primeros” de la Liga Europa, donde los verdiblancos marchan quintos con once puntos gracias a tres victorias y dos empates.

Haro, que ha atendido a los periodistas en el aeropuerto de San Pablo antes de volar hacia la capital croata, destacó la importancia del duelo en tierras croatas para lograr el primero de los objetivos en Liga Europa de los del chileno Manuel Pellegrini, de cuya renovación hasta junio de 2027 se mostró "contento".

En este sentido, recordó que él ya anunció que "cuando se dieran las circunstancias, iba a renovar y así fue" porque existe "una relación fluida" con el técnico, tanto que en el Betis "nadie eche cuenta a las posibles ventanas de salida" para dirigir a la selección de Chile.

El dirigente verdiblanco definió al centrocampista marroquí Sofyan Amrabat como "un magnífico profesional" a pesar de su prolongada baja por una contusión, que has enlazado con su marcha a disputar la Copa de África, y recalcó que "sobra cualquier duda sobre su profesionalidad" y "si hubiera podido jugar, lo hubiera hecho".

Sobre los otros dos béticos convocados para el torneo africano, el también marroquí Abde Ezzalzouli y el congoleño Cedric Bakambu, Ángel Haro reconoció que "es complicado que estén contra el Rayo Vallecano" en el duelo liguero del próximo lunes en Madrid.

También lamentó los incidentes acaecidos el sábado en La Cartuja, donde un seguidor bético agredió a un aficionado barcelonista, y aseguró estar "en contacto con la Policía" para "aplicar las medidas oportunas" al implicado, "si es socio".

El dirigente bético se mostró "contrario a todo tipo de violencia" e informó de que "el padre de Lamine Yamal pidió" en el mismo encuentro "salir antes" de que acabase el encuentro porque un sector de la grada le estaba recriminando su comportamiento, por lo que "la seguridad" privada del club verdiblanco "lo acompañó".

Tres años en La Cartuja

En cuanto a la obra del estadio, confirmó que la nueva licitación —más reglada y con la participación de unas cuatro constructoras— se activará próximamente, con la adjudicación prevista para febrero o marzo. Haro señaló que las obras comenzarían unos 15 o 20 días después de ese trámite y que el plazo de ejecución rondará los tres años. "Yo creo que los tres años son prácticamente ya impepinables. No van a ser menos. Cuatro no. Son los tres años que tenemos en mente ahora. Que antes eran, sinceramente, dos años y medio con la hipótesis que trabajamos. Ahora, dos años y medio, tres. Ahora sí tenemos claro que van a ser unos tres años", ha indicado Haro, aplazando así el regreso a su estadio hasta la temporada 2028-29