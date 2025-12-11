Un Betis de récord en Zagreb: Ángel Haro supera a Lopera y será el presidente verdiblanco con más partidos

El Real Betis Balompié disputará esta noche su sexto partido de la liguilla de la Europa League. Lo hará en Croacia ante el Dinamo Zagreb en un encuentro en el que si gana podrá casi sellar la clasificación entre los ocho primeros de la competición.

Al duelo, que llegan los de Manuel Pellegrini sin Isco, Bellerín, Junior, Amrabat y Ricardo -los tres primeros como anunció en la previa el míster no estarán seguramente hasta 2026-, se suma un aliciente histórico.

Ángel Haro alcanza los 470 partidos y adelanta a Lopera

El presidente del Betis, Ángel Haro, se convertirá esta noche en el máximo mandatario en cargo con encuentros disputados a sus espaldas: 470 encuentros oficiales, adelantando así a Manuel Ruiz de Lopera con 469.

Coincidirán en el viaje, por tanto, el presidente que le ha dado la estabilidad al conjunto de La Palmera con más choques jugados, Manuel Pellegrini, entrenador con más partidos disputados, y Joaquín Sánchez, leyenda verdiblanca que más encuentros defendió la elástica de las trece barras en el verde.

Los datos de Ángel Haro como presidente del Betis

Hasta la fecha, Ángel Haro lleva disputados 373 partidos de Liga, todos en Primera División, 39 de Copa del Rey, 1 de Supercopa de España y 56 de competición europea.

Cuando se juegue el de esta tarde en el Maksimir ante el Dinamo Zagreb, hará el 470, superando a Lopera.

Ángel Haro cumplirá el 4 de febrero de 2026 diez años en el cargo como presidente del Real Betis Balompié. Diez años en los que ha levantado un título de Copa del Rey en 2022, ha llegado a la primera final europea de la entidad en la Conference League y el equipo se ha clasificado en seis temporadas para jugar competición europea, cinco de ellas consecutivas, precisamente las cinco últimas con Manuel Pellegrini en el banquillo.