El Betis acaricia los octavos de la Liga Europa con una goleada en Zagreb (1-3)

El Betis goleó 1-3 en su visita al Dinamo de Zagreb y se afianza entre los ocho primeros de la liguilla de la Liga Europa con una victoria inapelable en la capital croata, que le permite acariciar la clasificación directa para los octavos a falta de dos jornadas para el final de esta primera fase.

El equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, muy superior al actual líder de la liga croata, dominó de principio a fin y asestó un golpe letal al Dinamo con tres goles en siete minutos (del 31 al 38). Los tantos llegaron con un gol en propia meta del español Sergi Domínguez tras un centro de Rodrigo Riquelme, el segundo del propio Riquelme y el 0-3 del brasileño Antony dos Santos, un marcador maquillado al final por el croata Galesic.

Objetivos distintos y once remodelado

Se medían dos adversarios con metas coincidentes, aunque más exigidos los croatas. El Betis buscaba refrendar su camino inmaculado en el torneo —quinto e invicto, con tres triunfos y dos empates—; y el Dinamo, vigésimo tercero tras dos derrotas seguidas, quería escalar puestos y mantenerse entre los 24 primeros que avanzan de ronda.

Con bajas en ambos conjuntos, Pellegrini afrontó el duelo sin el sancionado Ricardo Rodríguez y sin los lesionados Isco, Bellerín, Junior y Amrabat. Introdujo cinco cambios respecto al once que perdió 3-5 ante el Barcelona —Ángel Ortiz, Llorente, Deossa, Riquelme y Bakambu—, mientras que el Dinamo alineó a Topic por el argelino Bakrar y situó a Beljo en punta.

Ficha técnica 1 - Dinamo Zagreb: Filipovic; Mikic (Galesic, m.46), Sergi Domínguez, McKenna, Goda; Ljubicic, Misic (Zajc, m.63), Soldo; Topic (Vidovic, m.71), Beljo (Kulenovic, m.46), Hoxha (Cardoso Varela, m.46).

Filipovic; Mikic (Galesic, m.46), Sergi Domínguez, McKenna, Goda; Ljubicic, Misic (Zajc, m.63), Soldo; Topic (Vidovic, m.71), Beljo (Kulenovic, m.46), Hoxha (Cardoso Varela, m.46). 3 - Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez (Aitor Ruibal, m.69); Altimira, Deossa (Lo Celso, m.69); Antony (Pablo García, m.78), Riquelme (Chimy Ávila, m.78), Abde; Bakambu.

Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez (Aitor Ruibal, m.69); Altimira, Deossa (Lo Celso, m.69); Antony (Pablo García, m.78), Riquelme (Chimy Ávila, m.78), Abde; Bakambu. Goles: 0-1, M.31: Sergi Domínguez, en propia puerta. 0-2, m.34: Riquelme. 0-3, M.38: Antony. 1-3, M.89: Galesic.

0-1, M.31: Sergi Domínguez, en propia puerta. 0-2, m.34: Riquelme. 0-3, M.38: Antony. 1-3, M.89: Galesic. Árbitro: Goga Kikacheishvili (Georgia). Amonestó por parte local a Goda (m.73) y a Ljubicic (m.93), y a los visitantes Valentín Gómez (m.32), Deossa (m.55) y Bakambu (m.92).

Goga Kikacheishvili (Georgia). Amonestó por parte local a Goda (m.73) y a Ljubicic (m.93), y a los visitantes Valentín Gómez (m.32), Deossa (m.55) y Bakambu (m.92). Incidencias: Partido de la sexta jornada de la primera fase de la Liga Europa disputado en el estadio Maksimir de Zagreb.

Un Betis superior de principio a fin

El duelo comenzó igualado, con los verdiblancos controlando el ímpetu croata, pero pronto el Betis empezó a mandar. Avisó con dos potentes tiros desde la frontal de Sergi Altimira que despejó Filipovic en el ecuador del primer tiempo.

El conjunto español se adueñó del choque con suficiencia, desplegando su juego desde la posesión y las bandas. Ez Abde, Riquelme y Antony, inspirados e incisivos, destrozaron a un Dinamo muy inferior e impotente ante el empuje bético.

En solo siete minutos, del 31 al 38, llegó la sentencia:

0-1: gol en propia puerta de Sergi Domínguez.

gol en propia puerta de Sergi Domínguez. 0-2: definición de Riquelme tras dejada de Bakambu.

definición de Riquelme tras dejada de Bakambu. 0-3: tanto de Antony tras un error de McKenna y del meta croata.

Control bético tras el descanso

En la segunda mitad, el Betis no forzó pero tampoco se relajó. Presionó arriba a un Dinamo absolutamente perdido. El técnico local, Mario Kovacevic, intentó reaccionar con un triple cambio, pero sin éxito.

Entraron Galesic, Kulenovic y Cardoso Varela, y aunque el equipo croata trató de reaccionar, nunca encontró la forma de inquietar a un Betis muy solvente, que incluso rozó el cuarto gol en un disparo de Abde que acabó en el larguero tras tocar en Domínguez.

Pellegrini dio minutos a Aitor Ruibal y a Giovani Lo Celso, quien reapareció tras cuatro partidos de baja por lesión. Sustituyeron a Valentín Gómez y Deossa, ambos amonestados.

Triunfo plácido y marcador maquillado

El cuadro bético mantuvo siempre el control pese a los intentos estériles del Dinamo. Valles salvó un remate claro de Kulenovic y Bakambu falló un gol a puerta vacía en el 91. El Betis ya había hecho los deberes en una gran primera parte para llevarse un triunfo plácido, aunque Galesic maquilló el marcador con el 1-3 al cabecear un córner en la recta final.