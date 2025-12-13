Alineación probable del Betis ante el Rayo en Vallecas: el momento de Rodrigo Riquelme

Este lunes visitará el Real Betis Balompié al Rayo Vallecano en Vallecas. Lo hará mermado por lesiones y por la llegada de la Copa África, que le quitará a tres jugadores antes de terminar la jornada. Sofyan Amrabat ya lleva unos días con Marruecos, Ez Abde ya se incorpora y Cédric Bakambu hará lo propio con República Democrática del Congo. Por lesión quedan fuera Isco, Junior y Bellerín, que ya entrena con el grupo pero no le ha alcanzado para viajar a Madrid.

Después de la victoria en Zagreb y sin poner el foco en las bajas, Manuel Pellegrini se centra como siempre en los que están para vencer a un Rayo "con un fútbol ofensivo con buenos jugadores" y que "será un rival muy difícil de superar en su campo".

A la misma vez, 'El Ingeniero', ya sin Abde, trabaja en un plan para suplirlo con varias alternativas: "Las alternativas no estando Abde son varias. Gio juega sin problemas por las dos bandas y también de medio más retrasado. Tenemos a Rodrigo (Riquelme) que juega por banda y por el medio, a Aitor, a Pablo García... Veremos la mejor alternativa dependiendo del rendimiento".

¿Lo Celso o Deossa?

La principal duda del once del Real Betis Balompié estará en la medular, entre Giovani Lo Celso y Nelson Deossa. Por rendimiento está mejor el de Marmato, pero el argentino tiene galones de sobra en el vestuario y por jerarquía debería ser quien saltara de inicio, buscando reencontrarse con su mejor nivel y en su posición predilecta cuando no está Isco. Necesitan los de Pellegrini el fútbol del rosarino.

Donde no parece que habrá mucha historia será en la zaga. Álvaro Valles se ha asentado como titular en la portería verdiblanca y por sus actuaciones es difícil que el técnico chileno lleve a cabo el cambio con Pau López en Vallecas.

Por delante del de La Rinconada estarán Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan y Valentín Gómez. Podría entrar Ricardo Rodríguez y desplazar al argentino junto al capitán al eje, pero parece improbable ver a un Betis sin el central de Itapecerica da Serra.

También, por las palabras de Pellegrini podría repetir Ángel en el lateral hasta que Bellerín vuelva el jueves y que el de Sallent sea una variante ofensiva ahora que Bakambu se ha ido a la Copa África.

Nelson Deossa durante el Dinamo Zagreb Betis de Europa League en el Maksimir / Real Betis

Sin Sofyan Amrabat, o Lo Celso o Deossa será quien complemente a una medular en la que Marc Roca y Pablo Fornals parten como favoritos ante el Rayo. La balanza se decanta algo más por el argentino, con el castellonense en la base de la jugada junto al de Vilafranca del Penedès. Sergi Altimira, que ha elevado el nivel, aguardará su turno en el banquillo para revitalizar fuerzas en la segunda mitad.

Pellegrini confía en Riquelme para suplir a Abde

"No sólo está Rodrigo porque no está Abde, con todos los jugadores uno espera el máximo rendimiento cuando les toque jugar. En segundo lugar, parece que Roro es el más adecuado para empezar los partidos y que tiene calidad suficiente, como todos, con momentos mejores y peores, pero estos goles le van a venir muy bien para su confianza", declaraba Manuel Pellegrini, dándole la titularidad de forma velada al madrileño en la visita del Betis a los de Íñigo Pérez.

Con Gio Lo Celso de '10' y Roro en la izquierda, el tercero de la mediapunta será Antony, fijo en la derecha y que ya suma ocho goles entre Liga y Europa en lo que va de curso. Arriba estará Cucho Hernández, que sin Bakambu se queda sólo con la competencia de Chimy -residual- y con la posibilidad de ver a Aitor unos minutos en punta.