Horario y dónde ver el Rayo Vallecano-Betis: luchar por la quinta plaza

El Real Betis Balompié regresó en la tarde del viernes de Zagreb, donde venció al Dinamo en el sexto partido de Europa League por 1-3. Un gran encuentro de los de Manuel Pellegrini en la primera parte en el que en siete minutos hicieron los tres goles y en el que Ángel Haro, presidente de la entidad de las trece barras, se convirtió en el máximo mandatario en cargo con más partidos oficiales disputados con 470.

Rodrigo Riquelme, muy activo, provocó el primero con un centro que terminó en gol en propia Sergi Domínguez en el 31', hizo el segundo tras una buena jugada del equipo y un gran pase de primeras de Bakambu en el 34', y Antony cerró en el 38' el marcador para los verdiblancos tras un fallo de entendimiento defensivo del conjunto plavi que llevó a Filipovic a fallar en el despeje. En el 89' descontaría el Dinamo por medio de Galesic.

Cuarto en la tabla europea e invicto en la competición con cuatro victorias y dos empates, el Betis, con la clasificación sellada entre los 24 y encaminada entre los ocho primeros, regresa ahora a LaLiga EA Sports. Lo hace en Vallecas ante un Rayo que también tuvo compromiso en la Conference League viajando hasta Polonia, donde venció al Jagiellonia en Bialystok por 1-2.

Rodrigo Riquelme celebra su gol con el Betis ante el Dinamo Zagreb en el Maksimir en el partido de Europa League en Croacia. / ANTONIO BAT / EFE

Ambos equipos llegan tras ganar en Europa y perder previamente en la competición nacional. Si bien los de Íñigo Pérez, duodécimos en la tabla con 17 puntos, no vencen en Liga desde el 26 de octubre (Rayo 1-0 Alavés), los de Manuel Pellegrini llegan sextos con 24 y no conocen la derrota fuera de casa. A excepción del Barça la pasada semana, los verdiblancos sumaban previamente una racha de ocho encuentros imbatidos entre Liga, Copa y Europa. La última jornada en la que ganaron los vallecanos fue cuando el Betis cayó con el Atlético de Madrid.

El conjunto de La Palmera marcha sexto en la tabla y llega a la capital de España con ganas de constatar que ante los de Hansi Flick tuvieron un mal día del que ya se han repuesto, como así demostraron en Zagreb con efectividad y solidez. Isco, Bellerín y Junior, son las tres bajas confirmadas para Vallecas por lesión, además de Amrabat, Abde y Bakambu, concentrados con Marruecos y RD Congo para la disputa de la Copa África.

Horario del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Betis Balompié

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini jugará contra el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez el encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports este lunes 15 de diciembre a partir de las 21:00 en el estadio de Vallecas.

En los últimos cinco encuentros disputados en Vallecas, los verdiblancos han vencido en dos, han empatado otros dos y han perdido sólo uno. Tomando únicamente los cinco más recientes de Liga, los guarismos son similares con un empate más y una victoria bética menos.

Dónde ver por televisión el Rayo-Betis

El encuentro entre el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.