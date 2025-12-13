Manuel Pellegrini: "Los goles le van a venir bien a Riquelme para su confianza"

El Real Betis Balompié intensifica su preparación de cara a Vallecas, donde jugará este lunes contra el Rayo Vallecano. Los de Manuel Pellegrini llegan tras conseguir tres puntos muy importantes en Croacia ante el Dinamo Zagreb en la Europa League y ahora buscan recuperar el quinto puesto en Liga, arrebatado por el Espanyol en la pasada jornada tras perder los verdiblancos ante el Barcelona.

Ha contado 'El Ingeniero' en la penúltima sesión semanal con Héctor Bellerín, que regresa tras perderse Sevilla, Torrent, Barça y Dinamo Zagreb por una lesión en el sóleo de la que parece haber salido. Abde y Amrabat ya están con Marruecos, y Bakambu se ha ejercitado pero se irá con República Democrática del Congo y es también baja para Vallecas al igual que los marroquíes e Isco y Junior por lesión. El dominicano saltó a la charla previa y se marchó al interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Todo hace indicar que el catalán, por las palabras de Pellegrini en la rueda de prensa, tampoco se subirá al avión para Madrid.

Recuperación de Héctor Bellerín: "Bellerín ha tenido una buena recuperación. Veremos mañana cuando hablemos con los médicos si llega a la convocatoria, pero creo que para el jueves no tendrá problema. A Isco todavía le falta un poco".

Análisis del Rayo: "Es un equipo con un fútbol ofensivo con buenos jugadores. Será un rival muy difícil de superar en su campo".

Plan sin Abde: "Las alternativas no estando Abde son varias. Gio juega sin problemas por las dos bandas y también de medio más retrasado. Tenemos a Rodrigo (Riquelme) que juega por banda y por el medio, a Aitor, a Pablo García... Veremos la mejor alternativa dependiendo del rendimiento".

Momento de Rodrigo Riquelme: "No sólo está Rodrigo porque no está Abde, con todos los jugadores uno espera el máximo rendimiento cuando les toque jugar. En segundo lugar, parece que Roro es el más adecuado para empezar los partidos y que tiene calidad suficiente, como todos, con momentos mejores y peores, pero estos goles le van a venir muy bien para su confianza. Lo vemos en los entrenamientos y viene demostrando su calidad".

Nivel de Ángel Ortiz: "Ángel es un jugador que cuando juega responde muy bien, tenemos en esa posición a Héctor que empezó muy bien. Tenemos Aitor que también lo hace muy bien, pero Aitor tiene otras alternativas, podemos pasar a Aitor en su función más ofensiva. El problema no es que haya alternativas, el problema es cuando faltan".

Pellegrini quiere ver a un mejor Betis

Elevar el nivel: "La necesidad de subir el nivel es permanente, nunca nos conformamos y queremos siempre mejorarlo, no dependemos solo de nosotros, los cuatro de arriba vienen con muchísimos puntos pero este ha sido el mérito del plantel, no dejar ninguna competición de lado. Tenemos una serie de fundamentos para ver el once inicial. De momento, vamos bien encaminados, en zona europea en LaLiga y con el rendimiento que se necesita para cumplir el objetivo".