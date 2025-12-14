Sergi Altimira: "Intento ayudar a Deossa con y sin balón, está mostrando la calidad que tiene"

El Real Betis Balompié cerrará este lunes en Vallecas la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Lo hará frente al Rayo Vallecano, duodécimo en la tabla con 17 por los 24 que tienen los verdiblancos en la sexta plaza. Para el duelo en la capital española, Manuel Pellegrini cuenta con las lesiones de Héctor Bellerín, Junior Firpo e Isco Alarcón, además de las ausencias de Sofyan Amrabat, Ez Abde y Cédric Bakambu ya concentrados con Marruecos y RD Congo para la disputa de la Copa África.

Sin estos seis jugadores de la primera plantilla, 'El Ingeniero' tendrá que reformular el once ante los de Íñigo Pérez, siendo la medular sin Amrabat la posición que más modificaciones viene teniendo en las últimas fechas por la lesión del de Huizen.

Uno de los que ha vuelto a ganar el protagonismo que tuvo en la primera parte de la temporada es Sergi Altimira, que cuajó un buen partido en el Maksimir contra el Dinamo Zagreb. El de Cardedeu ha sido titular en cuatro de los últimos cinco partidos, completando el de Croacia, el de Copa ante el Torrent y el otro europeo con el Utrecht y siendo sustituido tras el descanso con el Barça. En el derbi en Nervión fue suplente y salió por Nelson Deossa en el 63' para anotar el 0-2 del Betis y sentenciar el encuentro.

Precisamente, sobre el de Marmato -puede ser titular también en Vallecas- habló en la zona mixta de Zagreb, destacando cómo se siente con él en el mediocentro: "Bien, bien, bien. Al final Nelson se está adaptando al fútbol europeo, me comunico muy bien con él, intento ayudarlo tanto con y sin balón y bueno, creo que poco a poco está mostrando la calidad que tiene y bueno, estoy seguro que nos aportará mucho".

Nelson Deossa durante el Dinamo Zagreb Betis de Europa League en el Maksimir / Real Betis

El mejor Betis en Europa

Otra de las cuestiones sobre las que fue preguntado Sergi Altimira hizo referencia al nivel que está mostrando el Betis en Europa este año. ¿Es el más competitivo?: "Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final los resultados dicen eso, ¿no? El primer año nos eliminaron aquí mismo, en Zagreb, luego el año pasado pudimos llegar a la final, pero la primera fase no fue muy buena y este año estamos ya desde el inicio con la mente de intentar hacer los máximos puntos posibles, aún no hemos perdido y el objetivo es ese, intentar estar entre los ocho primeros y bueno, veo al equipo muy serio, hay plantilla de sobra para hacer lo que estamos haciendo, que es intentar luchar por todas las competiciones".

Centrado en Vallecas

Por último, el centrocampista verdiblanco habló sobre el duelo más inminente que tienen los de Manuel Pellegrini, ganar al Rayo Vallecano para recortar distancias con el Espanyol, que tras su victoria al Getafe el sábado por la noche aventaja al Betis en seis puntos y se sitúa ya quinto con 30: "Ahora toca ir a Vallecas a recuperar los tres puntos que perdimos en casa el otro día y bueno, quedan tres partidos, muy importantes los tres para seguir. Hay que pasar al Espanyol que nos ha arrebatado la quinta plaza y también en Copa para seguir avanzando".