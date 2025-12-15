Real Betis
Las notas de los jugadores del Betis ante el Rayo Vallecano en Vallecas
Marc Bartra, el mejor de los de Pellegrini
El Real Betis Balompié se marchó de Vallecas como llegó, con un punto en el marcador y con 0-0 en el mismo, en una noche muy gris de fútbol en la que los de Manuel Pellegrini no hallaron la fórmula de crearle peligro al Rayo Vallecano.
El empate le sirve de poco a los verdiblancos, más allá de seguir invicto lejos de La Cartuja. Varios de los jugadores clave, desaparecidos en un lunes muy lunes, frío y lluvioso en la capital española.
Las notas de los jugadores del Betis
(5) Manuel Pellegrini: difícil entender el plan de partido en Vallecas y más todavía los cambios con el 0-0, pecando quizás de conservador. Un Betis sin ideas, plano y que, al menos, fue sólido y demostró saber pertrecharse cerca de su portería.
Titulares
(7) Álvaro Valles: dubitativo en la falta que botó Lejeune y dejó muerta en la frontal del área pequeña y seguro en el resto de acciones. Desbarató todo lo que llegó, que no fue poco.
(5) Aitor Ruibal: entre Pep, Pacha y Álvaro lo volvieron loco en la primera mitad, siendo incapaz de contener las llegadas rayistas a pesar de las ayudas de Deossa, implicado en la resta.
(Sc) Diego Llorente: sustituido en el minuto 4'.
(7) Natan de Souza: cuando apretó el Rayo apareció para desviar todas las llegadas, yendo con decisión al corte y despejando los centros laterales por arriba y por abajo.
(6) Ricardo Rodríguez: seguro en su banda, sin conceder a su espalda y atento en todas las acciones.
(6) Nelson Deossa: voluntarioso, participativo y ayudando a Aitor en las coberturas laterales. Se le vio poco en fase ofensiva, y cuando lo hizo demostró el potencial que tiene en transición. Algo anárquico por momentos. En el 60' se marchó por Lo Celso.
(6) Marc Roca: salvó en el 4', en el centro lateral de la lesión de Llorente, una oportunidad clara del Rayo. Amonestado en el 9' y desde ese momento estuvo impreciso en las acciones. Con el paso de los minutos recuperó la templanza y volvió a ser importante en la recuperación.
(5) Antony Santos: quiere la pelota, asume la responsabilidad, pero le falta continuidad en el juego y tener más mordiente cuando no puede sacar su zurda a relucir. Le falta ser más completo en sus actuaciones. Implicado en tareas defensivas.
(5) Pablo Fornals: no tuvo su día, apenas le dio continuidad a los ataques béticos. No fue el día de nadie.
(5) Rodrigo Riquelme: le botó mal en el 73' con todo a favor para adelantar al Betis. Perdido en un día que debía ser más protagonista.
(5) Cucho Hernández: con mucha movilidad e intentándose despegar de Lejeune, que le amargó cada vez que recibió de espaldas. Apenas pudo ponerse de gol.
Suplentes
(8) Marc Bartra: entró muy motivado y con gran concentración. El líder de la defensa del Betis. Atento a la anticipación, acelerando jugadas con desplazamientos en largo e incluso probando a Batalla. Imperial.
(3) Giovani Lo Celso: entró por Deossa al filo de la hora de partido. 30' sin aparecer.
(5) Pablo García: desaparecido. Intentó ayudar a Ricardo en el tramo final. Le sacó una buena Batalla.
(5) Sergi Altimira: ayudó en la resta al Betis en los minutos finales, no así en construcción en un día muy gris.
