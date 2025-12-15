Las notas de los jugadores del Betis ante el Rayo Vallecano en Vallecas

El Real Betis Balompié se marchó de Vallecas como llegó, con un punto en el marcador y con 0-0 en el mismo, en una noche muy gris de fútbol en la que los de Manuel Pellegrini no hallaron la fórmula de crearle peligro al Rayo Vallecano.

El empate le sirve de poco a los verdiblancos, más allá de seguir invicto lejos de La Cartuja. Varios de los jugadores clave, desaparecidos en un lunes muy lunes, frío y lluvioso en la capital española.

Las notas de los jugadores del Betis

(5) Manuel Pellegrini: difícil entender el plan de partido en Vallecas y más todavía los cambios con el 0-0, pecando quizás de conservador. Un Betis sin ideas, plano y que, al menos, fue sólido y demostró saber pertrecharse cerca de su portería.

Titulares

(7) Álvaro Valles: dubitativo en la falta que botó Lejeune y dejó muerta en la frontal del área pequeña y seguro en el resto de acciones. Desbarató todo lo que llegó, que no fue poco.

(5) Aitor Ruibal: entre Pep, Pacha y Álvaro lo volvieron loco en la primera mitad, siendo incapaz de contener las llegadas rayistas a pesar de las ayudas de Deossa, implicado en la resta.

(Sc) Diego Llorente: sustituido en el minuto 4'.

(7) Natan de Souza: cuando apretó el Rayo apareció para desviar todas las llegadas, yendo con decisión al corte y despejando los centros laterales por arriba y por abajo.

(6) Ricardo Rodríguez: seguro en su banda, sin conceder a su espalda y atento en todas las acciones.

(6) Nelson Deossa: voluntarioso, participativo y ayudando a Aitor en las coberturas laterales. Se le vio poco en fase ofensiva, y cuando lo hizo demostró el potencial que tiene en transición. Algo anárquico por momentos. En el 60' se marchó por Lo Celso.

(6) Marc Roca: salvó en el 4', en el centro lateral de la lesión de Llorente, una oportunidad clara del Rayo. Amonestado en el 9' y desde ese momento estuvo impreciso en las acciones. Con el paso de los minutos recuperó la templanza y volvió a ser importante en la recuperación.

(5) Antony Santos: quiere la pelota, asume la responsabilidad, pero le falta continuidad en el juego y tener más mordiente cuando no puede sacar su zurda a relucir. Le falta ser más completo en sus actuaciones. Implicado en tareas defensivas.

(5) Pablo Fornals: no tuvo su día, apenas le dio continuidad a los ataques béticos. No fue el día de nadie.

(5) Rodrigo Riquelme: le botó mal en el 73' con todo a favor para adelantar al Betis. Perdido en un día que debía ser más protagonista.

(5) Cucho Hernández: con mucha movilidad e intentándose despegar de Lejeune, que le amargó cada vez que recibió de espaldas. Apenas pudo ponerse de gol.

Suplentes

(8) Marc Bartra: entró muy motivado y con gran concentración. El líder de la defensa del Betis. Atento a la anticipación, acelerando jugadas con desplazamientos en largo e incluso probando a Batalla. Imperial.

(3) Giovani Lo Celso: entró por Deossa al filo de la hora de partido. 30' sin aparecer.

(5) Pablo García: desaparecido. Intentó ayudar a Ricardo en el tramo final. Le sacó una buena Batalla.

(5) Sergi Altimira: ayudó en la resta al Betis en los minutos finales, no así en construcción en un día muy gris.