El Betis, ante una cita clave en Vallecas para seguir en la pelea europea

Vallecas será la prueba de fuego del Betis para seguir soñando con Europa vía Liga. El encuentro ante el Rayo Vallecano, a las 21:00 horas, estará seguramente pasado por agua y en él los de Manuel Pellegrini buscarán que la quinta plaza que ocupa el Espanyol no se aleje más todavía, pudiendo quedarse a tres puntos si logra vencer en el feudo vallecano.

Hasta Madrid viaja el conjunto verdiblanco con sólo veinte futbolistas en la convocatoria, ya que tiene a tres lesionados, Bellerín, Junior e Isco, y a Amrabat, Abde y Bakambu citados con Marruecos y RD Congo para la disputa de la Copa África.

Al que recupera Pellegrini para el duelo de Liga respecto a Zagreb es a Ricardo Rodríguez, sancionado por amarillas en Europa League y que podría ser la alternativa a Valentín Gómez en el perfil izquierdo de la defensa, aunque el argentino parte con ventaja dado el gran nivel que atraviesa con el Betis.

La gran incógnita del once del Betis en Vallecas: Lo Celso o Deossa

Manuel Pellegrini afronta la visita a Vallecas con pocas incógnitas en su alineación inicial. La principal duda se sitúa en el centro del campo, donde Giovani Lo Celso y Nelson Deossa se disputan una plaza.

El colombiano llega en mejor momento, pero la jerarquía y el peso del argentino, especialmente actuando como mediapunta en ausencia de Isco, le colocan con ventaja para salir de inicio.

Bajo palos no se esperan cambios. Álvaro Valles se ha asentado como titular y todo apunta a que repetirá en la portería. La defensa también presenta un dibujo bastante definido, con Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan y Valentín Gómez, aunque no se descartan ajustes puntuales en el lateral según el plan de partido.

En la medular, Marc Roca y Pablo Fornals parten como fijos, con Altimira esperando su momento desde el banquillo para aportar intensidad en la segunda mitad. El de Cardedeu está a buen nivel pero viene con desgaste del partido ante el Dinamo Zagreb.

Las palabras de Manuel Pellegrini en la previa del Rayo-Betis Análisis del rival: "El Rayo es un equipo con un fútbol ofensivo con buenos jugadores. Será un rival muy difícil de superar en su campo". Confianza en Rodrigo Riquelme: "No sólo está Rodrigo porque no está Abde, con todos los jugadores uno espera el máximo rendimiento cuando les toque jugar. En segundo lugar, parece que Roro es el más adecuado para empezar los partidos y que tiene calidad suficiente, como todos, con momentos mejores y peores, pero estos goles le van a venir muy bien para su confianza". Pellegrini quiere más: "La necesidad de subir el nivel es permanente, nunca nos conformamos y queremos siempre mejorarlo, no dependemos solo de nosotros, los cuatro de arriba vienen con muchísimos puntos pero este ha sido el mérito del plantel, no dejar ninguna competición de lado. Vamos bien encaminados, en zona europea en LaLiga y con el rendimiento que se necesita para cumplir el objetivo".

Rodrigo Riquelme tras marcar un gol con el Betis. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

Manuel Pellegrini dejó entrever en rueda de prensa que Rodrigo Riquelme será el encargado de ocupar el flanco izquierdo en ausencia de Abde, que se ha marchado con Marruecos como Amrabat para la disputa de la Copa África. El técnico santiaguino valoró su calidad y destacó la importancia de los goles recientes para reforzar su confianza, señalándolo como el perfil más adecuado para iniciar los encuentros.

Con Lo Celso actuando como mediapunta, Riquelme en la izquierda y Antony como fijo en la derecha —ya suma ocho tantos entre Liga y Europa—, la referencia ofensiva será Cucho Hernández.

Sin Bakambu, el colombiano apenas tendrá competencia, más allá de un papel residual de Chimy Ávila o la opción puntual de ver a Aitor Ruibal como delantero.

Horario y dónde ver el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Betis Balompié

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini jugará contra el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez el encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports este lunes 15 de diciembre a partir de las 21:00 en el estadio de Vallecas.

Será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.