Haro, sobre si podrían coincidir Betis y Sevilla en La Cartuja: "Yo tengo claro que tengo un contrato con el estadio olímpico"

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, hizo repaso de una nueva junta de accionistas de la entidad. El mandatario renovó su cargo como consejero con el apoyo de más del 90% de la masa accionarial y celebró "este tipo de junta cordial, educada, que se viene repitiendo en los últimos años". Nada que ver "con los primeros años, que eran muy convulsos, con un Betis que no se sabía ni de quién era".

Ahora sí se sabe quién está detrás del Real Betis Balompié y se está en época de crecimiento. Sobre el estadio, Haro explicó que "es normal que haya interés, es cierto que es un proyecto de gran envergadura, es normal que los accionistas estén preocupados, pero también yo creo que han salido satisfechos de la respuesta que le hemos dado".

Con respecto al mercado de fichajes invernal, Haro explicó que lo ven "como una oportunidad", al igual que "el resto de mercados". "Hay que ser conscientes de las limitaciones, limitaciones que vienen porque hemos gastado todo nuestro límite en un año, como decía José Miguel, de plantilla récord, y también hay que valorar lo que tenemos dentro".

A partir de ahí, reflejó que "afrontamos el mercado con la tranquilidad de que tenemos una gran plantilla, y obviamente, si surge una oportunidad y se dan las circunstancias, pues también la abordaremos".

Con respecto a una posible venta, "la tenemos también que considerar" en caso de que llegue, "teniendo en cuenta que nosotros tenemos que cuadrar, como he dicho, las cuentas con plusvalía antes de que termine el año".

¿Pueden coincidir con el Sevilla en La Cartuja?

El presidente del Betis habló claro sobre una posible coincidencia en La Cartuja con el Sevilla por la reforma del Ramón Sánchez Pizjuán. "Yo lo que tengo claro es que tengo un contrato con el Estadio Olímpico y tenemos tranquilidad en cuanto al contrato que tenemos suscrito y no sé si hay cabida en poder estar los dos equipos. Yo lo veo complejo". Haro también apuntó que ni el Sevilla FC ni nadie "ha hablado con nosotros".

La idea del Betis es tener listo el Benito Villamarín en mayo de 2028. A pesar de que se podría adelantar un mes, Haro lo ve complicado.

Joaquín como consejero

Uno de los grandes momentos de la Junta General de Accionistas del Betis fue la ratificación de Joaquín como consejero. "Yo creo que está también muy ilusionado con este nuevo periodo. Ya estaba ayudando al club en la parte más deportiva e institucional y ahora lo hace en el Consejo de Administración. Será un gran consejero, como ha sido un gran jugador, como ha sido un buen capitán, no tengo ninguna duda".

Las labores de Joaquín en esta nueva etapa como un consejero será estar "muy cercano a José Miguel, a Manu, a mí... A lo que es la Comisión Deportiva, al CEO, dando su opinión y aportando, como lo venía haciendo hasta ahora, pero ahora de un papel mucho más institucional y más representativo que es ser consejero del Real Betis Balompié".

Sobre una conversación mantenida con Joaquín Caro Ledesma, Haro fue claro: las diferencias se terminaron. ¿Cómo han acercado posturas? "Bueno, pues hablando y entendiendo también que llevamos ya un tiempo aquí y siempre hemos tenido el mismo argumento. Estamos trabajando, con errores o no, pero por el bien del Betis y yo creo que, cuando una oposición se da cuenta de que no tiene sentido, pues tener un pacto contra natura, contra los que estamos aquí que ya hemos demostrado durante mucho tiempo que estamos intentando hacerlo lo mejor posible por el bien del Betis, pues las cosas van a su cauce y hay una relación educada correcta.

Sobre la nota del 2025, Haro apuntó que no es de ponerlas. "Yo estoy realmente satisfecho, creo que se pueden hacer todavía las cosas mejor y queda mucha mucha Liga. Cuando termine la Liga, cuando veamos un poquito dónde estamos. Me gustaría llegar muy lejos en la Europa League, clasificarnos otra vez para competiciones europeas y por qué no estar cerquita de lo que vivimos el año pasado. Ese es el deseo que tengo. A partir de ahí vamos a ver dónde terminamos la temporada".