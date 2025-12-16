El Betis desvela los datos de la obra del Villamarín: 262 millones y finalización en mayo de 2028

"¿Le gustaría que el Betis levantase un título esta temporada?". Esa ha sido la primera pregunta en la Junta de Accionistas del Real Betis Balompié. Ha sido, eso sí, una prueba para comprobar que el mando funcionaba en una cita en la que el estreno de Joaquín Sánchez como consejero acaparó gran parte de los focos y se dieron a conocer los plazos y el coste de las obras del Benito Villamarín, que ocupó la mayoría de intervenciones.

En el primer y segundo punto del orden del día se analizaron las cuentas de la pasada temporada. El resultado del ejercicio antes de impuesto volvió a exponer un superávit de 5,5 millones antes de impuestos y 4,5 tras el pago de los mismos. Por primera vez se han superado los 150 millones de euros de facturación gracias al aumento registrado en todos los capítulos, incluida la participación en la primera final europea. El Ebidta se cerró en de 46,1 millones de euros.

El patrimonio neto de la entidad es un negativo de 39.859.400 euros. Tal y como se explicó, el saldo en el Patrimonio Neto del Betis es positivo gracias al préstamo participativo de CVC de casi 71 millones de euros.

La deuda neta está por debajo del 100%, lo que el consejo estima óptimo. Se explicó que la deuda no debía superar los ingresos relevantes. El total de deuda son 280 millones de euros, 216 de ellos a largo plazo y 64 a corto, mientras que los ingresos relevantes están en 238 millones de euros lo que la hace correcta.

Se explicó en este capítulo también que la plusvalía por jugadores se cerró en 48,3 millones de euros. De hecho, esa fue una de las preguntas que realizó un accionista: "¿Hay dinero para fichar un delantero?". La respuesta del consejo es que "la deuda es asumible. En cuanto al dinero de la caja, terminamos casi a cero cada temporada, así que el dinero se pone en el terreno de juego. Puede estar usted tranquilo".

Asimismo, desde la mesa se explicó que este año el Betis ha tenido el mayor gasto de plantilla de su historia: incorporado el cuerpo técnico 130 millones de euros. "Eso no quiere decir que vayamos a fichar o no", aseguró Catalán, poniendo el foco en lo expuesto.

Los accionistas aprobaron las cuentas anuales de la entidad por una mayoría de 165446 votos positivos y solo 128 en contra. Sobre la aplicación de los resultados en las pérdidas de ejercicios anteriores, los accionistas también dieron su beneplácito con 161798 a favor y 167 negativos.

Los plazos del Villamarín

En el tercer punto del orden del día, llegó el momento de dar cuentas sobre la gestión. Ángel Haro explicó la situación del Real Betis Balompié en la última temporada. El presidente puso el énfasis en "el crecimiento y la estabilidad".

Pasó entonces a lo que todos estaban interesados: las obras del Benito Villamarín: Haro explicó cómo se va a desarrollar la obra. "Es una mudanza realizada para llevar a cabo un proyecto estratégico del consejo. Es el pilar más relevante a medio y largo plazo, no es una actuación urbanística o arquitectónica, sino que es una obra para marcar el futuro del club", explicó.

Llegó el momento de explicar el proyecto y sus tiempos. De cara a enero deben estar listas las ofertas de tres empresas: Sacyr, FCC y Acciona. El 27 de febrero de 2026 deberían comenzar las obras de excavación y cimentación. El segundo contrato debería comenzar a la vez y terminará el 2 de mayo de 2028. "Vamos a intentar cumplir", destacó Haro.

Con respecto al coste total de la obra, se cifró en cerca de 203 millones de euros los costes de construcción. En total, 262,371 millones de euros sumando contingencias y otros costes.

Haro también explicó que los costes de alquiler de La Cartuja se pagan con el aumento de venta de entradas y carnés de socios.

Los puntos del Orden del Día

En definitiva, el Real Betis Balompié aprobará sus cuentas y tratará de seguir el rumbo marcado hasta ahora en las próximas temporadas. Que la pelota siga entrando en la portería será importante. Los puntos del orden del día son los siguientes:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

4. Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Joaquín Sánchez Rodríguez.

5. Reelección de Consejeros.

6. Nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de la Sociedad para los ejercicios sociales que se cierren a 30 de junio de 2026, 2027 y 2028.

7.Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

(Noticia en actualización)