La Junta del Betis llega con Joaquín como protagonista y el Villamarín de telón de fondo: habrá superávit por tercer año seguido

El Real Betis Balompié lleva sus cuentas de la temporada pasada a examen este martes. La Junta General Ordinaria y Extraordinaria se llevará a cabo en el hotel Barceló Renacimiento y tendrá como protagonista a Joaquín Sánchez. El exatacante bético será nombrado como consejero de la entidad, como reconocimiento a toda su trayectoria de verdiblanco y emblema de la entidad, al igual que se renovará al resto de miembros del Consejo.

Los accionistas béticos realizarán un examen de las cuentas de la pasada campaña y de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Además, se reelegirán a los consejeros y se nombrará un nuevo auditor para las cuentas de los ejercicios que cierran en junio de 2026, 2027, y 2028. Es decir, para las tres próximas temporadas.

Además, el último punto del orden del día refleja la petición de autorización "para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital". Esto último implica el debate de importantes inversiones dentro de la entidad en un momento en el que la reforma del Benito Villamarín se encuentra como horizonte.

Esta junta de accionistas será, a priori, un trámite para los actuales gestores del club. A pesar de que los accionistas minoritarios controlan más del 50% de la sociedad, el poder de Ángel Haro y José Miguel López Catalán (39% de las acciones entre los dos) les hace tener bajo control las votaciones de este tipo de citas tras las distintas ampliaciones de capital.

Superávit por tercer año consecutivo

El Real Betis Balompié SAD presentará ante los accionistas unas cuentas auditadas por Tomás González, de Eudita GCM. Será el tercer año en el que se presente un saldo positivo en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si en en 2023 la cifra fue de 170.674 euros y en 2024 de 321.893 euros, la entidad cerró el 30 de junio de 2025 con un saldo positivo de 4.568.734 euros después del pago de impuestos (un millón de euros).

Este resultado positivo se debió al incremento de los resultados gracias a los éxitos deportivos y a un ajuste en el capítulo de gastos. El Real Betis Balompié gastó algo más de dos millones menos e ingresó tres millones más en la última campaña.

Los fichajes lastran el fondo de maniobra

La deuda acumulada a pesar de todo por el Real Betis Balompié en los últimos años es de 39.859.400 euros. El auditor explica que esto se deriva, "entre otros aspectos, de los efectos sobre la industria del fútbol del Covid-19". El saldo en el Patrimonio Neto del Betis es positivo gracias al préstamo participativo de CVC de casi 71 millones de euros. Por este motivo "no se encontraría en causa de disolución" la entidad, que además está cumpliendo con el convenio de acreedores, otro aspecto incompatible con la misma.

El fondo de maniobra a 30 de junio es negativo (24.433.921 euros), a pesar de que en 2024 fue positivo (2.859.444 euros). El resultado de esta cuenta, según el auditor, es causado, "en parte por las inversiones en inmovilizado intangible deportivo". Dicho en lenguaje de fútbol: por el gasto en fichajes. También se menciona, aunque "en menor medida" las inversiones en inmovilizado material. Son la aplicación de distintas operaciones financieras las que "han asegurado la tesorería necesaria para el desarrollo de sus operaciones, y ha supuesto que el fondo de maniobra sea positivo y las proyecciones de tesorerías que se manejan para la temporada en curso sean positivas".

Los puntos del Orden del Día

En definitiva, el Real Betis Balompié aprobará sus cuentas y tratará de seguir el rumbo marcado hasta ahora en las próximas temporadas. Que la pelota siga entrando en la portería será importante. Los puntos del orden del día son los siguientes:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

4. Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Joaquín Sánchez Rodríguez.

5. Reelección de Consejeros.

6. Nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de la Sociedad para los ejercicios sociales que se cierren a 30 de junio de 2026, 2027 y 2028.

7.Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.