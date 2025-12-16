Manuel Pellegrini, sobre la lesión de Llorente: "No se ha resentido, fue un problema en el aductor"

El técnico del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, compareció en la sala de prensa de Vallecas al término del encuentro contra el Rayo Vallecano que se saldó con empate en una noche muy gris de los verdiblancos, sin fútbol y en la que demostraron ser sólidos para sacar un punto de un partido en el que nunca mereció más.

'El Ingeniero', serio al término del choque, dejó claro que fue "un empate justo" en el que "los dos equipos tuvieron más posibilidades" con un Rayo que tuvo mayor dominio del balón "sin hacer daño". "Es un campo difícil en el que jugar y llegábamos con la intención de salvar los tres puntos. Estuvimos muy implicados defensivamente".

Portería a cero: "Si no se puede ganar hay que tratar de no perder. Álvaro hizo una buena parada en el primer tiempo, Batalla también a un remate de Aitor y Pablo. Ellos tuvieron más balón pero sin ocasiones claras y estuvimos aplicados defensivamente", reiteró Pellegrini.

Cambio de Diego Llorente por lesión: "No se ha resentido de la lesión anterior, que fue larga. Tuvo un problema muscular en el aductor, vamos a ver de qué gravedad es". El central madrileño empezó el encuentro y tuvo que ser sustituido en el minuto 4. Presentaba un vendaje aparatoso en el muslo derecho. Marc Bartra entró por él y cuajó un gran partido.

Una semana larga: "Los dos venimos de jugar el jueves y el Rayo también tuvo un viaje largo, nosotros llegamos el viernes. Era el tercer partido de la semana, tuvimos que salir a jugar fuera, y por ello el esfuerzo y la aplicación defensiva es muy importante".

Nombres propios del partido

Nivel de Nobel Mendy en el partido y en la temporada con el Rayo: "No me sorprende su nivel porque trabajamos con él más de un año. Es un jugador de muchas condiciones físicas y de potencia. Tiene mucho que aprender en un puesto de mucha aplicación. Me alegro mucho por él porque ha hecho una buena temporada y creo que tiene un margen de mejora".

Pablo García, ¿sustituto en punta de Bakambu?: "Siempre ha sido una opción porque maneja las tres posiciones de delantero centro y las bandas. Es un jugador, además, con facilidad y potencia para el remate. Habría sido un gol con poco ángulo, sacó un buen remate y Batalla hizo una buena tapada. En la medida que va rindiendo en los minutos tiene, por supuesto que es una opción".

Nelson Deossa controla el balón ante Óscar Valentín en el Rayo-Betis en Vallecas de la jornada 16 de LaLiga EA Sports. / Juanjo Martín / EFE

Nelson Deossa y sus opciones de Mundial con Colombia: "Deossa como muchos de los que vienen de Sudamérica tienen un periodo de adaptación. Él además tuvo una lesión en el tobillo que fue larga y de a poco ha ido cogiendo forma. No es fácil adaptarse, pero tiene muchas condiciones. Veremos si el técnico de Colombia lo llama para el Mundial o no. Tiene un nivel de mejoría importante".