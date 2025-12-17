Alineaciones y horario del Murcia-Betis: Lo Celso toma el mando

La Copa del Rey regresa antes de Navidad y lo hace para el Real Betis Balompié en el Enrique Roca tras empatar a cero en Vallecas. Allí jugará ante el Real Murcia los dieciseisavos de final, eliminatoria que se disputa a partido único y en la que todavía no entra el VAR.

Para esta ronda copera cuenta Manuel Pellegrini con cinco bajas, puesto que Diego Llorente tuvo que ser sustituido en el minuto 4 contra el Rayo Vallecano por Marc Bartra. Como declaró 'El Ingeniero' no fue un problema en la zona de la dolencia pasada: "No se ha resentido de la lesión anterior, que fue larga. Tuvo un problema muscular en el aductor, vamos a ver de qué gravedad es", algo que también confirmaba el madrileño a la salida de Vallecas.

Junior Firpo y Héctor Bellerín se espera que puedan estar disponibles frente a los pimentoneros, no así Isco Alarcón. Los tres citados por Marruecos y RD Congo, Amrabat, Abde y Bakambu, son los que se quedan fuera de la citación junto a Llorente y al de Arroyo de la Miel.

Le servirá la competición del KO al Betis para recuperar sensaciones, para terminar 2025 invicto en lo que va de temporada a domicilio. Sólo 3 de 24 encuentros ha perdido el conjunto verdiblanco en lo que va de campaña, los tres en La Cartuja.

Adrián San Miguel en el calentamiento en Vallecas antes del Rayo Vallecano-Betis de Liga. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Un once renovado con Adrián bajo palos

El tercer choque de Copa del Rey se traducirá en una nueva oportunidad bajo palos para Adrián San Miguel, portero al que Pellegrini ha otorgado el torneo, al menos en las dos primeras fases y todo hace indicar que también en Murcia defenderá la meta bética.

La defensa estará repleta de novedades. Bartra, que llegó algo justo a Vallecas, puede descansar y formar el Betis de inicio con Valentín y Natan en el eje de la zaga y con Ricardo o Junior en el costado zurdo, siendo Ángel Ortiz el lateral diestro del equipo.

Giovani Lo Celso al frente del Betis en Murcia

A pesar de hacer un comienzo de temporada más que aceptable, Giovani Lo Celso atraviesa un mal momento futbolístico y el Betis echa de menos su talento y su capacidad técnica para decidir partidos. En Vallecas estuvo muy desaparecido al igual que en Zagreb tras volver de lesión. El rosarino, este jueves, ha de ser titular y debe recuperar sensaciones y fútbol ante el Real Murcia.

Con el argentino como mediapunta y Sergi Altimira fijo en el doble pivote, entre Marc Roca, Fornals y Deossa estará el que complete la medular bética contra el conjunto grana de Primera Federación.

Pablo García también tendrá su momento de reivindicarse y pedirle más minutos a un Pellegrini que incluso lo contempla como delantero en este tramo de competición en el que Bakambu está en la Copa África. Antony podría descansar y comenzar en el banquillo.

Sin Abde, también en dicho torneo, Riquelme estará en la izquierda, con Chimy Ávila como referente del ataque. El de Empalme Graneros puede estar viviendo uno de sus últimos partidos con la elástica verdiblanca, puesto que se acerca el mercado invernal y en el seno de la entidad se barrunta su marcha como necesaria para reforzar la delantera. La idea con el atacante de Rosario es que salga traspasado.

Horario del partido entre el Real Murcia y el Real Betis Balompié

El Real Murcia Club de Fútbol de Adrián Colunga y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini se enfrentarán en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey este jueves 18 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Enrique Roca de Murcia.

Bajo el nombre de la Nueva Condomina, el enfrentamiento más reciente entre ambos data del 6 de diciembre de 2009, hace más de 16 años, ganando los locales por 2-0 a un Betis dirigido por Antonio Tapia.

Dónde ver por televisión el Real Murcia-Real Betis

El encuentro entre el Real Murcia Club de Fútbol de Adrián Colunga y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, será retransmitido en directo por Movistar+ en Movistar LaLiga 3 (dial 167 en Movistar y 123 en Orange TV). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.