Real Betis
La enfermería del Betis se llena antes del duelo copero en Murcia: cae Marc Roca
Héctor Bellerín entrena con normalidad y podría ir citado al duelo de Copa del Rey de este jueves
El Real Betis Balompié se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de poner rumbo a Murcia, donde jugará los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
El entrenamiento comenzó con una larga charla de Manuel Pellegrini en la que tomó la palabra Chimy Ávila, uno de los que será titular en el Enrique Roca y cuyo futuro en el mercado invernal es incierto. En la misma no estuvieron Llorente, Junior, Roca, Isco ni tampoco los tres citados por la Copa África (Amrabat, Abde y Bakambu).
Fueron las ausencias del lateral dominicano y la del centrocampista catalán las más destacadas de la sesión previa a la vuelta de la competición del KO. Junior sí se ha dejado ver en alguna charla del técnico santiaguino.
Marc Roca, ausencia destacada de la sesión
Marc Roca, que completó el encuentro entre Rayo Vallecano y Betis, acabó con una contusión en el hombro y este miércoles no ha entrenado, quedando prácticamente descartado para el partido de Copa del Rey ante el Real Murcia. Se une así el de Vilafranca del Penedès a las bajas de Diego Llorente, sustituido en el 4' en Vallecas, a Junior Firpo y a Isco Alarcón.
Los cuatro, además de Sofyan Amrabat, Ez Abde y Cédric Bakambu, concentrados con Marruecos y República Democrática del Congo para la disputa de la Copa África, serán las ausencias que presente el conjunto verdiblanco ante los de Adrián Colunga este jueves. Difícil, que los mismos siete no repitan como ausencias frente al Getafe en La Cartuja el próximo domingo en el último encuentro de 2025.
Ante las numerosas bajas que presenta el Betis, Mawuli Mensah y Morante se han ejercitado con el primer equipo y apuntan a entrar en la convocatoria de Manuel Pellegrini de este miércoles para viajar a Murcia. Guardan ambos incluso opciones de tener minutos en el Enrique Roca este jueves a las 21:00.
Horario y dónde ver el partido entre el Real Murcia y el Real Betis Balompié
El Real Murcia Club de Fútbol de Adrián Colunga y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini se enfrentarán en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey este jueves 18 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Enrique Roca de Murcia. Será retransmitido en directo por Movistar+ en Movistar LaLiga 3 (dial 167 en Movistar y 123 en Orange TV). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.
