Manuel Pellegrini habla sobre el estado de Lo Celso: "Lo llevamos con cuidado no dándole más minutos de lo aconsejable"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, dirigió este miércoles el último entrenamiento del conjunto verdiblanco antes del duelo de Copa del Rey ante el Real Murcia. En el Enrique Roca disputará los dieciseisavos de final y lo hará sin siete jugadores del primer equipo.

A los tres citados por Marruecos y Congo para la Copa África, Amrabat, Abde y Bakambu, se unen Isco Alarcón, Junior Firpo, Diego Llorente y Marc Roca, baja de última hora tras no ejercitarse por una contusión en el hombro.

Cómo llega el Betis para la Copa: "Un partido muy difícil como todos. La jornada de Copa de ayer demuestra lo difícil que es. Hay que llegar con intensidad para dar otro paso. La Copa te da la posibilidad de llegar a Europa y jugar la Supercopa".

Cuatro bajas hasta después del parón además de Amrabat, Abde y Bakambu

Cuatro bajas por lesión: "Para el Bernabéu queda bastante. Para esta semana no están Marc Roca, con un esquince en el hombro, Isco sigue con su recuperación, Diego Llorente tiene un problema muscular que no es muy importante y a la vuelta del parón debe estar en condiciones y Junior sigue en su recuperación y no estará hasta la vuelta".

Isco: "Lo de Isco yo creo que tiene que dar una confirmación más el cuerpo médico, así que está en etapa de recuperación y no le podría decir hasta cuándo".

Mawuli Mensah y Morante entrenan con el primer equipo: "Los dos están citados para Murcia".

Rotación en portería: "Pau desgraciadamente tuvo dos lesiones importantes. Está Álvaro (Valles) y Adrián está jugando la Copa. Veremos en cada partido cuál es el que está mejor para atajar en ese momento. La portería está bien cubierta y todos en disposición de jugar".

Giovani Lo Celso: "Giovani viene saliendo de una lesión, ha ido volviendo de a poco, tiene sentirse más seguro, lo llevamos con cuidado no dándole más de lo aconsejable, pero está involucrado y ojalá vuelva a su 100% lo antes posible".

Importancia de la Copa y del partido contra el Getafe: "Es pronto decir que hemos perdido el lugar de la quinta posición cuando quedan 63 o 65 puntos por jugar. La Copa es importante, ya lo he dicho, sacaremos un buen equipo y luego pensaremos en sumar tres puntos más contra el Getafe. Quedarán luego seis por jugarse en la primera vuelta. Si los otros equipos han hecho una campaña mejor lo que tenemos es que acercarnos lo más posible y ahora centrarnos en la Copa".

Calendario: "El jugar tantos partidos quiere decir que uno está en las tres competiciones. Cuando jugamos en Europa los jueves en el extranjero y luego fuera en Liga en España es más complicado para los jugadores de cara a la recuperación. Tenemos un plantel involucrado y estamos bien en la Copa del Rey, ojalá ratifiquemos lo que digo ahora y sigamos así en Europa League y en Liga hagamos lo de los últimos años. Mientras más partidos mejor, pero es una cantidad importante, y si no clasificáramos entre los ocho primeros en Europa League y siguiéramos en la Copa del Rey, tendríamos 6 o 7 semanas seguidas sin parar luego".