Cucho, Aitor y un gran Adrián dan el pase al Betis a octavos de Copa en un Enrique Roca lleno hasta la bandera (0-2)

El Enrique Roca de Murcia presentó un aspecto inmejorable -31.436 espectadores, récord del estadio y de la ronda copera- para el último choque de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de la jornada de este jueves. Real Murcia y Real Betis Balompié se jugaron el pase a los octavos en una eliminatoria a partido único en la que los de Manuel Pellegrini dejaron clara su total predisposición por avanzar de ronda en el feudo pimentonero. La gran novedad del once bético, la suplencia de Giovani Lo Celso, con Chimy Ávila en la mediapunta y Cucho Hernández como referencia ofensiva. Antony y Fornals, descansaron de inicio.

Los primeros compases sirvieron para ver el hambre del Betis en la competición, pero la imprecisión en los metros finales le privó a los verdiblancos de probar a Diego Piñeiro. En el 11' tuvo una situación ventajosa Rodrigo Riquelme sin hallar a Cucho, que no le entendió el desmarque.

Fotogalería | Real Murcia - Real Betis / Marcial Guillén

Los locales dirigidos por Adrián Colunga trataron de mantener el pulso y tratar de sorprender saliendo rápido al ataque. La intensidad del Betis en los 15 minutos iniciales se evaporó por momentos, recomponiéndose poco después para tomar las riendas por completo e incluso conseguir adelantarse en el marcador.

Fue Cucho el que recibió en la frontal del área y trató de encontrar un espacio para disparar con la zurda, impactando su golpeo en la mano de Alberto González. Juan Martínez Munuera decretó los once metros, y desde ahí no falló el de Pereira, que le pegó al hierro como mandan los cánones. Piñeiro adivinó el lado pero no logró atajarlo.

El gol del Betis despertaría al Murcia, teniendo que aparecer Adrián San Miguel para mantener la renta en una doble ocasión en la que primero salvó Cucho y después el meta bético. Minutos después tendrían una doble los de Colunga con Antxón Jaso y con David Flakus, saliendo a escena nuevamente el meta sevillano para que los verdiblancos conservaran la ventaja al descanso. Ventaja que Deossa pudo agrandar, pero se topó con el talón de Alberto González. Natan, Cucho y Deossa vieron tarjeta en la primera mitad.

Manuel Pellegrini movió ficha tras el paso por vestuarios. Natan, que se las tuvo con Martínez Munuera, fue sustituido por Ricardo, pasando Valentín al eje de la zaga con el suizo en la izquierda. En la misma ventana entró Pablo Fornals por Pablo García, pasando a la derecha Chimy con el castellonense como eje canalizador del juego ofensivo. Fue el director de orquesta de un Betis que empezó tímido y fue aumentando la intensidad.

Antes de la hora de partido tendría Ángel Ortiz el segundo tras una dejada de mucha clase de Riquelme, pero su disparo se estrelló en Alberto. Fornals también la tuvo a pase del madrileño y Deossa lo volvió a probar desde lejos.

El tercer cambio del Ingeniero fue Antony, que sustituyó a un inoperante Chimy Ávila, que apenas aportó como de costumbre. El extremo de Osasco entró para darle velocidad y verticalidad al Betis, pero le faltó mucho acierto en todas las acciones en las que participó en ataque.

Falto de precisión en el tercio final, con dominio pero sin finalizar con peligro, los de Pellegrini no eran capaces de cerrar el encuentro y dejaron abierta la posibilidad de que el Murcia empatara y forzara la prórroga. Riquelme se fue antes del 80' por Aitor, que entró en el costado izquierdo por delante de Ricardo.

Con el choque agonizando, Aitor Ruibal certificó el pase del Real Betis Balompié a los octavos de final. Se quedó sólo ante Piñeiro, disparó y en el rechace, al querer despejar el mismo portero casi sobre la línea, se introdujo el balón en la portería. Con todo resuelto entró Lo Celso por Cucho para agotar los cambios. Al rosarino lo mima Pellegrini tras lesión, pero fue extraño verlo tan poco sobre el verde de un Enrique Roca a rebosar en el que los verdiblancos demostraron la diferencia de categoría en las áreas. El 7 de enero conocerán a su rival en una ronda en la que ya sí habrá VAR pero seguirá siendo a partido único.

Cierra el año el Betis invicto a domicilio con 2 encuentros ganados en Liga y seis empatados, tres triunfos en Copa y dos más en Europa, igualando en tan sólo uno. 7 victorias y 7 empates lejos de La Cartuja en lo que va de temporada. Sigue en las tres competiciones y terminará 2025 con el Getafe en casa, buscando tres puntos que lo acerque a ese quinto puesto que tiene el Espanyol. Entonces será momento de pensar en un delantero centro en enero que mejore, cosa que no es difícil, las prestaciones de Chimy y Bakambu. Igual cae algo más en salidas y entradas.