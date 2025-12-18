Las notas de los jugadores del Betis ante el Murcia: Adrián se lleva el MVP

El Real Betis Balompié venció por 0-2 en el Enrique Roca al Real Murcia en los dieciseisavos de Copa del Rey para avanzar de ronda en una noche que abrió el marcador Cucho desde los once metros. Entre el mismo colombiano y Adrián evitaron el empate de los de Adrián Colunga antes del descanso, y con el partido agonizando Aitor provocó el segundo tanto, definitivo, de los de Manuel Pellegrini.

El próximo 7 de enero de 2026 estarán en el sorteo de los octavos de final, en el que pueden enfrentarse aún a un rival de inferior categoría.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié ante el Real Murcia en la Copa del Rey

(8) Manuel Pellegrini: cierra 2025 invicto a domicilio con siete victorias y siete empates, está vivo en las tres competiciones y tiene a toda la plantilla enchufada. El debe quizás, que podría darle más protagonismo a los canteranos, pero su Betis es solvente lejos de casa, y eso a la larga, se suele traducir en algo bonito. Rematará el año en La Cartuja ante el Getafe, al que debe ganar para acercarse al quinto puesto. Necesita, un 9 como el comer para competir con Cucho, que ya hasta salva goles además de meterlos, y meter totalmente en la película a Lo Celso, un jugador espectacular que debe darle mucho más al Betis.

Titulares

(9) Adrián San Miguel: el mejor del Betis sin ninguna duda. Necesitaba el veterano portero sevillano una noche así para afianzarse en el puesto en la Copa del Rey. A ver quién lo mueve en esta competición en la siguiente ronda. Gracias a él, el conjunto verdiblanco está en octavos. Hasta tres manos providenciales sacó en la primera mitad para mantener el 0-1.

(8) Ángel Ortiz: grandísimo lateral que tiene el Betis para el presente y el futuro más cercano. Debe ser titular o, competirle de igual a igual los minutos a Bellerín. El día que no juega se nota, y eso empieza a ser una buena noticia porque sus actuaciones son de notable en adelante. Esperemos que no tenga que emigrar.

(6) Marc Bartra: cuando el Murcia apretó le costó demostrar contundencia en jugadas puntuales, pero cumplió el expediente. A descansar para el domingo.

(5) Natan de Souza: le sacaron una amarilla y Pellegrini no quiso jugársela, sustituyéndolo al descanso y dándole también 45 minutos de reposo de cara al Getafe que le vendrán muy bien.

(7) Valentín Gómez: empezaba a acostumbrarse a jugar de lateral, donde lo hizo de forma soberbia en la primera mitad, y en la segunda le tocó ser central, su posición natural. El Betis se frota las manos con la alta cantidad de dinero que puede llegar a sacar por él. Grandísimo fichaje del Betis.

(6) Sergi Altimira: estuvo muy concentrado y atento en la recuperación, aportándole la calma necesaria al Betis por momentos para que el partido no se convirtiera en un correcalles. Llegó algo cansado al tramo final.

(6) Nelson Deossa: le sobra a veces un toque, que lo lleva a perder balones aparentemente fáciles de jugar, pero siempre rompe líneas gracias a la potencia que tiene en arrancada. Tiene un cañón en la zurda que debe engrasarse.

(4) Pablo García: tiene tantas ganas de marcar un gol y sacarse esa presión que lleva encima, que comete errores que lo llevan a precipitarse. Tiene que jugar para corregir esos fallos, pero de forma regular, no en los tramos finales.

(3) Chimy Ávila: puede que haya sido su último encuentro con el Betis si en el mercado invernal termina saliendo traspasado. Por su bien y el de los verdiblancos, así debería a ser. Hoy estuvo más entonado que en citas anteriores, pero tampoco le da para aprobar nunca. Resta y muy pocas veces suma.

(4) Rodrigo Riquelme: estaba siendo el hombre de la Copa del Rey, pero en Murcia apenas apareció, salvo destellos puntuales como el balón que le filtró a Pablo. El domingo seguramente tenga una buena oportunidad en casa ante el Getafe.

(8) Cucho Hernández: metió el 0-1 desde los once metros definiendo fuerte al hierro y evitó el 1-1 metiéndose bajo palos para salvarla como pudo. Además, su particular buen entendimiento del partido para hacer jugar a sus compañeros.

Fotogalería | Real Murcia - Real Betis / Marcial Guillén / EFE

Suplentes

(5) Ricardo Rodríguez: salió tras el descanso y estuvo seguro atrás, sin conceder peligro. A fin de cuentas es lo indispensable en un lateral. Con la buena zurda que tiene podría usarla más en ataque.

(7) Pablo Fornals: el Betis estaba perdiéndose tras la reanudación y salió para comandar el juego de los verdiblancos. Llevó a más al equipo para intentar cerrar la eliminatoria hasta que lo logró Aitor en un buen pase suyo en profundidad.

(5) Antony Santos: salió e hizo todo mal. Participó, quiso el balón, pero erró en las entregas e incluso en un disparo franco que tuvo que no acertó a colocar. Con él en el campo llegó el asedio final del Betis y el 0-2, ya el Murcia no podía dejar desatendida su banda.

(7) Aitor Ruibal: esta noche le tocó ser extremo izquierdo, y partiendo desde dicha demarcación provocó el 0-2 en un disparo que le paró Piñeiro y cuyo rechace terminó en la portería desviado por el propio guardameta, fruto de la presión del verdiblanco. Decisivo en los minutos finales.

(Sc) Giovani Lo Celso: entró a falta de cinco minutos. ¿Recadito de Pellegrini? En su mano lo tiene para arreglarlo, pues calidad y talento no le falta.