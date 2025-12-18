Manuel Pellegrini analiza el pase del Betis en Murcia: "Seguimos vivos en las tres competiciones"

El Real Betis Balompié venció al Real Murcia en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey gracias al gol de Cucho y al que provocó Aitor en el tramo final y sobre todo, con paradones de Adrián San Miguel con el 0-1 para evitar el empate de los de Adrián Colunga.

Al término del encuentro habló en rueda de prensa Manuel Pellegrini, analizando las claves del pase a octavos en la competición del KO, hablando del rival y de la importancia de estar vigente en las tres competiciones al término de 2025.

Idea de juego del Betis: "No se pueden separar, los equipos tienen que tener una entidad, una mecánica de juego y luego tener los resultados para que sea un equipo competitivo. Tratamos de tener una idea futbolística, la podemos tener mejor o peor de acuerdo a distintos días, pero esta es la sexta temporada y estamos dentro de una línea de juego que intentamos mejorarla, lo más importante es que seguimos ambicionando para mejorar".

Las claves del partido: "Tener el control de balón, tuvimos poco y cuando lo teníamos lo perdíamos fácil. El Murcia es un equipo que juega bien con el balón. Si bien, quizás no llegaba tanto, tuvieron dos llegadas peligrosas. En el segundo tuvimos más el balón y cambió las características del equipo".

Pellegrini elogia al Real Murcia

Qué esperaba Pellegrini del Real Murcia: "Me esperaba un partido difícil, le he visto que han mejorado mucho. Además, felicito a la afición, juntar 30 mil personas un equipo de esta división es un mérito de la hinchada como del equipo y me alegro mucho por ello. Siempre supusimos que iba a ser un rival muy difícil"

Lo mejor del Murcia según Pellegrini: "La personalidad para afrontar el partido. En las otras rondas ves las divisiones que juegan y luego juegan contra equipos de Primera y cambian su estilo, haciéndose más defensivos. El Murcia fue muy fiel y leal a su manera de sentir el fútbol. Apretó arriba, tuvo mucha salida de balón y tuvo la personalidad que es lo que más le resalto".

Pellegrini incide en la importancia de estar vivo en todas las competiciones: "No supone una cosa con la otra, veníamos con la ambición de seguir en Copa una ronda más ante un buen equipo. Tenemos que ahora pensar contra el Getafe en casa que buscamos posicionarnos en Europa pero tenemos que saber ir partido tras partido en las tres competiciones. Es lo que más valoro en la primera etapa del año, pues seguimos vivos en las tres".

Pellegrini se marcha satisfecho: "Me voy muy tranquilo porque el objetivo era clasificar y clasificamos. Me voy muy contento porque sin hacer un buen primer tiempo, lo arreglamos en el segundo en el que tuvimos el control del partido. Contento también porque ganamos después de una semana en la que veníamos de muchos partidos y el equipo sigue compitiendo en las tres competiciones".

Pedro León: "No vi a Pedro ahora, pero llegó un año después de yo llegar al Madrid, pero lo felicito porque sigue jugando y compitiendo a los 40 años. Siente la profesión y me alegro que esté vigente en este equipo".

Qué le pide Pellegrini al Betis de regalo de Navidad: "Yo al Betis le regalaría los tres puntos contra el Getafe en casa y así tendríamos un gran regalo de Navidad, después el fútbol sigue siendo presente. A Chile desearle lo mejor en todos los sentidos y que pueda reordenarse toda la actividad".