Una noche de Copa en Murcia para medir la ambición del Betis de Pellegrini

La Copa del Rey irrumpe antes de Navidad para el Real Betis Balompié con una de esas citas que históricamente han puesto a prueba la solidez de los proyectos. El conjunto verdiblanco visita este jueves el Enrique Roca de Murcia para disputar los dieciseisavos de final ante el Real Murcia, en una eliminatoria a partido único y todavía sin VAR, un detalle que añade un punto extra de imprevisibilidad al cruce.

Tras el empate sin goles en Vallecas, el equipo de Manuel Pellegrini afronta el compromiso copero con la necesidad de dar continuidad a las buenas sensaciones lejos de casa, donde sigue sin conocer la derrota esta temporada. El Betis llega además con el objetivo de cerrar 2025 manteniendo su fiabilidad como visitante y reforzando su ambición en una competición que abre la puerta tanto a Europa como a la Supercopa.

Siete bajas y rotaciones obligadas

La convocatoria del Betis estará condicionada por hasta siete ausencias del primer equipo. A las ya conocidas por compromisos internacionales —Amrabat, Abde y Bakambu, concentrados para la Copa África— se suman cuatro bajas por lesión que obligan al técnico chileno a gestionar esfuerzos y a mirar al fondo del armario.

Diego Llorente, con un problema muscular en el aductor, y Marc Roca, con un esguince en el hombro, no estarán disponibles, mientras que Isco y Junior Firpo continúan con sus respectivos procesos de recuperación. A los cuatro los emplaza Pellegrini para la vuelta de navidades.

En este contexto, la Copa del Rey aparece como una oportunidad para jugadores menos habituales y para algunos canteranos que han venido trabajando con el primer equipo durante la semana.

Adrián, Chimy, Ángel Ortiz y Antony durante el entrenamiento del Betis previo al partido de Copa del Rey contra el Real Murcia / Álex Mérida

Adrián bajo palos y una defensa con novedades

Todo apunta a que la portería volverá a ser para Adrián San Miguel, quien se ha consolidado como el guardián bético en el torneo del KO.

Por delante, la zaga presentará cambios respecto a la Liga, con la posibilidad de ver una pareja inédita en el eje defensivo, fruto tanto de las bajas como de la planificación de minutos en un calendario exigente. Ángel Ortiz y Ricardo parecen llamados a ocupar los laterales. Diego Llorente, baja hasta después de Navidad por el problema en el aductor ante el Rayo,

Lo Celso, foco en la creación

Uno de los grandes focos del partido estará en Giovani Lo Celso. El argentino, todavía en proceso de recuperar su mejor versión tras la lesión, aparece como una de las piezas clave para que el Betis tenga control, talento y claridad en los metros finales.

La Copa puede ser el escenario ideal para que el rosarino vuelva a sentirse decisivo y gane confianza de cara al tramo final del año: "Giovani viene saliendo de una lesión, ha ido volviendo de a poco, tiene sentirse más seguro, lo llevamos con cuidado no dándole más de lo aconsejable, pero está involucrado y ojalá vuelva a su 100% lo antes posible", declaró en la previa Pellegrini sobre el mediapunta argentino, por quien podría moverse el mercado cuando llegue el 1 de enero.

Alineación del Real Betis Balompié

En la medular, Sergi Altimira se perfila como fijo, con la duda abierta sobre quién le acompañará en función del plan de partido y del reparto de esfuerzos, mientras que Marc Roca se queda fuera por la contusión sufrida en el hombro. Nelson Deossa o Pablo Fornals deben ser su pareja de baile. El canterano Mawuli Mensah ha entrado en la citación, pero se antoja complicado y extraño verlo de inicio.

Oportunidad en ataque y miradas al mercado

Las ausencias de Bakambu y Abde obligan a reconfigurar el frente ofensivo. Pablo García emerge como una de las alternativas con más opciones de sumar minutos, en un contexto en el que Pellegrini valora incluso su utilización como referencia ofensiva. También podría haber descanso para Antony, mientras que Riquelme ocuparía el costado izquierdo.

Como punta, Chimy Ávila se presenta como el principal candidato a liderar el ataque verdiblanco. El argentino afronta semanas clave, con el mercado invernal en el horizonte y la posibilidad de que este partido forme parte de sus últimos capítulos como jugador del Betis.

Horario y dónde ver el Real Murcia-Real Betis

El Real Murcia Club de Fútbol de Adrián Colunga y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini se enfrentarán en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey este jueves 18 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Enrique Roca de Murcia. Será retransmitido en directo por Movistar+ en Movistar LaLiga 3 (dial 167 en Movistar y 123 en Orange TV). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en tierras murcianas se remonta a diciembre de 2009, con triunfo local por 2-0. Más de 16 años después, el contexto es muy distinto, pero el aviso sigue vigente: la Copa del Rey no entiende de categorías ni de favoritismos. Con intensidad, rotaciones y nombres propios buscando reivindicación, el Betis afronta en Murcia un examen serio en una competición que exige acierto desde el primer minuto.