Adrián resume su noche copera en Murcia: "Para eso está el portero, para ayudar al equipo"

El Real Betis Balompié solventó la pasada noche en el Enrique Roca de Murcia el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Lo hizo tras vencer por 0-2 al Real Murcia de Adrián Colunga con goles de Cucho Hernández desde los once metros y de Diego Piñeiro, meta pimentonero, en propia tras un disparo de Aitor Ruibal en los últimos minutos.

Pero el jugador más decisivo en clave verdiblanca fue Adrián San Miguel, que salvó a los de Manuel Pellegrini hasta en tres ocasiones cuando el marcador era de 0-1.

Contento por pasar a octavos: "Muy contento por la clasificación, que era el objetivo primordial esta noche. Habiendo visto lo que pasó con otros equipos de Primera no era nada fácil y el equipo supo sufrir en los momentos que apretaron pero en la segunda parte controlamos bastante bien el partido. A octavos, y seguimos".

Adrián incide en la dificultad de la Copa del Rey: "Al fin y al cabo, el factor campo y el ambiente ha sido espectacular. Chapó a la afición, porque eso empuja mucho a su equipo. Ellos venían de una buena racha, los partidos de Copa son un poco así, nada es fácil. Ningún equipo te regala nada en esta competición, teníamos que hacer nuestro trabajo y así fue".

Una actuación destacada

Tras el gol de Cucho desde los once metros, entre el mismo colombiano y Adrián San Miguel salvaron al Betis del empate en una doble ocasión del Murcia, repitiéndose una acción similar de indecisión en el área bética minutos más tarde, y apareciendo de nuevo, en modo estelar, el guardameta sevillano para conservar el marcador.

Así resumía Adrián su actuación: "Cuando el portero y el equipo mantienen la portería a cero siempre es importante, porque con un gol te haces con el partido. Hoy ha sido así, hicimos un gol de penalti, teníamos que mantenerlo y es cierto que han tenido un par de ocasiones en la primera mitad pero para eso está el portero: para ayudar al equipo. Es lo que intento hacer cada vez que me visto la camiseta verdiblanca".

Por último, el portero del Betis se refirió al Getafe, último rival de 2025 antes del parón de Navidad: "Tenemos que terminar el año de la mejor manera posible, que es ganando en casa y con nuestra afición. Es un partido muy especial, se acercan las Navidades y, bueno, ojalá podamos brindarle a nuestra afición un buen partido y ganar esos tres puntos en casa que son primordiales".