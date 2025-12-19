Alineación probable del Betis ante el Getafe: Pellegrini cierra 2025 con Cucho y diez más

El Real Betis Balompié despedirá 2025 en el estadio de La Cartuja. Lo hará ante el Getafe Club de Fútbol este próximo domingo a las 21:00 horas en un duelo en el que los de Manuel Pellegrini buscarán tres puntos que lo acerquen a la quinta plaza que ocupa el Espanyol para terminar el año con un buen sabor de boca e inmerso en las tres competiciones que disputa, algo que no todos sus contendientes en la pelea europea de LaLiga pueden decir.

Altas y bajas del Betis ante el Getafe

"Estamos con Junior, que tiene una pequeña lesión muscular, y Diego Llorente, que están evolucionando bien de sus procesos y esperamos que de forma progresiva a la vuelta del parón de la Navidad estén con el grupo", comentaba el doctor verdiblanco, José Manuel Álvarez acerca de los estados de salud de Junior Firpo y Diego Llorente, ambos descartados ante el Getafe al igual que Isco Alarcón. El que sí parece llegar es Marc Roca: "Tiene una contusión en el hombro, pero creemos que no tendremos problemas con él para el último partido del año".

Sobre el de Arroyo de la Miel las sensaciones no son las esperadas y habrá un gran retroceso en su vuelta a los terrenos de juego: "Una vez que le hemos retirado los puntos podemos trabajar en camilla pero no en gimnasio, estamos con la movilidad del tobillo pero le provoca dolor. Ese impacto le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar. Hemos valorado con el equipo de traumatología las posibilidades terapéuticas y vamos a iniciar infiltraciones con factores de crecimiento. Es un proceso más lento de lo que podíamos esperar porque no es una herida y en un par de semanas reevaluaremos nuevamente".

Alineación del Real Betis Balompié

Los mejores al verde

Sabe Manuel Pellegrini que el duelo contra los de José Bordalás no será sencillo, aunque en los últimos cinco duelos en el Villamarín figuren tres triunfos, un empate y una derrota de los de Pellegrini, siendo el más reciente el 2-1 de la pasada campaña con dos goles de Giovani Lo Celso.

Buen día, otra vez, para que el rosarino asuma el mando de un Betis que lo necesita y lo ansía aunque tenga a un crack como Fornals, más si cabe conociéndose que la vuelta de Isco se demorará y no tiene fecha prevista.

El año bajo palos lo despedirá Álvaro Valles. El de La Rinconada hizo un gran partido en Vallecas, está a buen nivel y Pau López debe volver a ganarse la titularidad.

Por delante del meta sevillano estará Aitor Ruibal, salvo que Héctor Bellerín ya esté 100% recuperado para jugar. En el eje de la zaga estarán Marc Bartra y Natan, con Valentín Gómez en el carril izquierdo. El central brasileño llega apercibido para un choque en el que siempre suelen saltar chispas.

Antony dos Santos celebra su segundo gol durante el partido de la jornada 11 de LaLiga que Real Betis y RCD Mallorca disputan este domingo en el estadio de La Cartuja. / José Manuel Vidal / EFE

Pablo Fornals es indiscutible, y Giovani Lo Celso debiera despedir 2025 en el once, más si cabe ante un rival al que le facturó dos goles el año pasado en el Benito Villamarín. Junto a ellos, entre Sergi Altimira y Nelson Deossa estará el tercero en discordia en la medular. Marc Roca llegará, pero quizás es precipitado para que forme con el castellonense en el doble pivote con el de Rosario de 10.

Antony en la derecha, Rodrigo Riquelme en la izquierda y Cucho Hernández en punta. Todo lo que no sea escuchar esos tres nombres en la megafonía de La Cartuja al recitar el speaker el once inicial, será cuanto menos extraño.