Real Betis Balompié - Getafe CF: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Real Betis Balompié consiguió el pasado jueves el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Lo hizo tras vencer por 0-2 al Real Murcia en el Enrique Roca en una noche en la que Cucho, Aitor y un gran Adrián San Miguel fueron claves para obtener un resultado que mete a los de Manuel Pellegrini en el sorteo del 7 de enero para otra ronda copera a partido único, pero esta vez ya con VAR.

En el capítulo de altas y bajas de cara al choque con los azulones, último de 2025, el Ingeniero no podrá contar de forma segura con los internacionales que disputan la Copa África, Amrabat, Abde y Bakambu, ni con Diego Llorente, Junior Firpo e Isco Alarcón por lesión.

Última hora sobre la lesión de Isco Alarcón

Este viernes, el Betis por medio del doctor José Manuel Álvarez ha comunicado el retroceso de Isco Alarcón en su vuelta a los terrenos de juego: "Una vez que le hemos retirado los puntos podemos trabajar en camilla pero no en gimnasio, estamos con la movilidad del tobillo pero le provoca dolor. Ese impacto le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar. Hemos valorado con el equipo de traumatología las posibilidades terapéuticas y vamos a iniciar infiltraciones con factores de crecimiento. Es un proceso más lento de lo que podíamos esperar porque no es una herida y en un par de semanas reevaluaremos nuevamente".

Horario del partido entre el Betis y el Getafe

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Getafe Club de Fútbol de José Bordalás en la jornada 17 de LaLiga EA Sports este domingo 21 de diciembre a partir de las 21:00 horas en La Cartuja.

Los verdiblancos, que terminan 2025 invictos a domicilio, quieren mantener ese mismo nivel en casa, donde han concedido las tres únicas derrotas de la temporada ante Athletic Club, Atlético de Madrid y FC Barcelona. En los últimos cinco duelos entre Betis y Getafe en el Villamarín figuran tres triunfos, un empate y una derrota de los de Pellegrini. El más reciente se saldó con 2-1 la pasada campaña con dos goles de Giovani Lo Celso, descontando Arambarri en el descuento para los azulones.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié-Getafe CF

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Getafe Club de Fútbol de José Bordalás, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Después del choque contra el Girona vendrá el parón navideño y tras él los de Manuel Pellegrini arrancarán 2026 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid el domingo 4 de enero a las 16:15 horas.