La lesión de Isco, al detalle: "Más que una herida" y sin fecha para su regreso

El cuerpo médico del Betis ha detallado este viernes el alcance real de la lesión de Isco, una dolencia más compleja de lo que parecía en un primer momento y que explica la ausencia tan prolongada del malagueño de los terrenos de juego.

Según ha explicado en un vídeo José Manuel Álvarez, jefe de los servicios médicos verdiblancos, la lesión no se limita a una herida superficial. El origen está en un impacto de alta intensidad tras una acción fortuita con Amrabat, un choque que provocó la rotura de la piel a nivel de la tibia y obligó a aplicar siete puntos de sutura. Sin embargo, el problema fue más allá del daño externo. "No es solo una herida, es un traumatismo de gran intensidad", han subrayado.

Ese golpe desencadenó un movimiento brusco de flexoextensión del tobillo, generando un sufrimiento articular importante. Como consecuencia, Isco desarrolló un edema severo en toda la pierna, que descendió hasta el tobillo, además de una pequeña lesión intraarticular en el cartílago, que es actualmente el principal foco de preocupación.

Una vez retirada la sutura, tras un periodo de entre 12 y 14 días, el jugador ha podido comenzar a trabajar sobre el tobillo, aunque con claras limitaciones. El trabajo se ha centrado en camilla y en la recuperación de la movilidad, sin poder aún entrenar ni en campo ni en gimnasio. El impacto sigue provocando dolor e inflamación al correr o saltar, lo que impide acelerar los plazos.

Tras valorar distintas opciones con el equipo de traumatología y otros especialistas, y de común acuerdo con el futbolista, se ha optado por un tratamiento con infiltraciones de factores de crecimiento, conocidos como plasma rico en plaquetas (PRP). Se trata de un proceso que, según reconocen desde el club, será más lento de lo inicialmente previsto, ya que no se trata de una simple herida. La evolución será reevaluada en las próximas semanas para tomar decisiones sobre su regreso.

En cuanto al resto de la enfermería, Junior arrastra una pequeña lesión muscular, mientras que Diego continúa avanzando favorablemente en su recuperación. Ambos podrían reincorporarse de forma progresiva al grupo tras las vacaciones de Navidad. Por último, Marroca sufre una contusión en el hombro, aunque el cuerpo técnico confía en que esté disponible para el último partido del año.

El equipo cierra así el año pendiente de la evolución médica de varios de sus jugadores clave, con especial atención al caso de Isco, cuya recuperación marcará parte de la planificación del inicio de la próxima fase de la temporada.