Manuel Pellegrini: "No tengo ningún problema con Bordalás, pensar de manera distinta no quiere decir que alguien sea un enemigo"

El Real Betis Balompié entrenó este sábado por última vez para cerrar 2025 en La Cartuja ante el Getafe. Lo hará el cuadro de Manuel Pellegrini con las bajas de Diego Llorente, Junior Firpo e Isco Alarcón -el capitán tardará en volver- por lesión, y las de Amrabat, Abde y Bakambu por la disputa de la Copa África. Seis ausencias que obligarán al técnico santiaguino a presentar un once con los mejores sobre el verde y con una medular con novedades a la que vuelve Marc Roca y en la que Pablo Fornals será el eje del equipo.

Al término de la sesión habló el Ingeniero dejando claro que el centrocampista catalán estaba de vuelta, como Héctor Bellerín, hablando del papel de Lo Celso, de la visita de Canales y de ese choque de declaraciones que siempre tiene con Bordalás, al que no considera "un enemigo".

Marc Roca y Bellerín: "Sí, Marc Roca tenía un esguince en el hombro, entrenó con normalidad, no lo citamos por precaución para el anterior partido, no tiene problemas y está en condiciones de estar citados y de jugar, lo mismo que Héctor Bellerín".

Lesión de Isco: "Creo que lo de Isco ya lo habló el doctor ayer, el diagnóstico de lo que tenía, lo que se esperaba, el tratamiento que se le iba a hacer. Isco, por supuesto, con muchas ganas de jugar y le ha tocado duro, en el sentido de que han sido lesiones importantes muy seguidas, pero conociéndolo y con su carácter se va a sobreponer y va a trabajar el doble para volver lo antes posible.

Pellegrini vs Bordalás

Estilos de juego de Betis y Getafe: "Lo más importante en el fútbol es ganar. Dentro de ese ganar, no hay que olvidar también que hay un espectáculo detrás y mucha gente que lo va siguiendo, o sea, en distintas maneras de ganar y distintas maneras de pensar lo que es el fútbol. El pensar de manera distinta no quiere decir que alguien sea un enemigo ni que no puedan tener una buena relación. Yo no tengo ningún problema con José Bordalás, absolutamente para nada. Él tiene su manera de ser, de trabajar su equipo, lo ha ido muy bien. Yo tengo una manera distinta, pero no me considero ni un enemigo de él, ni una persona con la cual pueda tener una diferencia de la manera de ver algo como es el fútbol, que no tiene mayor trascendencia. Como la semana pasada, dije que el campo era chico, pero no estás echando la culpa al campo de nada. El campo es chico, el de Rayo, pero está en buenas condiciones. Uno puede reclamar si no está en buenas condiciones, pero creo que en eso ha mejorado mucho. Así que no hay ningún tipo de problema en pensar distinto y no hay por qué ser enemigo".

Pablo García: "Pablo, lo he dicho en otras ocasiones, es un jugador joven, de mucha proyección, que está haciendo una carrera muy rápida, que hay que seguirlo guiando por la manera correcta. Tiene partidos mejores, partidos peores. Creo que todavía es un jugador en formación que va a seguir con nosotros aquí en esta temporada e irá teniendo los minutos a medida que va demostrando su rendimiento".

Valoración de 2025: "Una valoración importante porque hemos podido mantener una regularidad en todas las competiciones en que hemos estado. Si llegamos a la final de la Conference, desgraciadamente la perdimos con bastante mala fortuna, con la cantidad de lesionados que tuvimos. Hemos logrado estar en Europa este año también, en una buena posición en la fase de grupo. Estamos en la Liga, compitiendo siempre por posiciones europeas. Estamos bien posicionados en la Copa del Rey, así que estamos conformes, siempre con la ambición de seguir mejorando y de seguir adelante y de seguir progresando".

Lo Celso: "Gio Lo Celso está citado y cuando está citado está en condiciones de jugar. Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo ya cada vez con mejor, cada vez con más intensidad y pronto irá a ser nuevamente el jugador que sabemos que nos puede dar muchísimo a este equipo. Lo veo bien, intentando recuperarse lo antes posible con su rendimiento que tuvo antes de las lesiones. Desgraciadamente para él tuvo dos lesiones seguidas musculares que lo han limitado un poco, pero lo veo con toda la intención y involucrado en el proyecto que somos todos parte de eso".

Visita de Sergio Canales: "Estuve con Sergio ayer, nos vino a hacer una visita aquí a la Ciudad Deportiva. Me alegro mucho por él porque está haciendo una buena campaña en un club muy importante como es el Monterrey en México. Tuvimos la fortuna de estar con él aquí estos años en Betis, donde él, como le dije, respondió plenamente de acuerdo a las expectativas que él tenía. Es un jugador plenamente vigente que goza muchísimo de su profesión y ya veremos su futuro, hacia dónde va, porque la verdad es que creo que todavía tiene contrato allá en México y es un jugador que todavía tiene muchos años más de fútbol".

Refuerzos de invierno: "Vamos a terminar primero el partido con el Getafe, después nos sentaremos a analizar con la dirección deportiva, con lo del plantel. No estamos pidiendo a nadie en especial. Todos los rumores que salen en la prensa, tanto de salidas de jugadores como de llegadas, son solamente rumores, no hay nada de cierto en ese sentido. Yo estoy muy conforme con el plantel en lo que está rindiendo. Siempre hay exigencia de rendir lo máximo posible y llegar más arriba. Lo he dicho también en otras ocasiones, que para tener refuerzo hay que tener dinero y no es solamente traer un nombre nuevo, porque este plantel también ha sabido responder en estas circunstancias".