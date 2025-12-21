El Betis tiñe La Cartuja de solidaridad con su emblemática lluvia de peluches

Último partido del año en La Cartuja. El Real Betis Balompié volvió a demostrar este domingo que el fútbol también puede ayudar a los más necesitados con su tradicional lluvia de peluches. 54.365 aficionados verdiblancos convirtieron el Olímpico en un gran gesto de solidaridad con esta bonita iniciativa del club que se lleva desarrollando desde 2018.

Y en La Cartuja no iba a ser menos. El equipo de Heliópolis animó a los aficionados para que continuaran con la tradición de esta iniciativa que permite que ningún niño se quede sin regalo en Navidad gracias a la implicación masiva de su afición.

Una lluvia de peluches que comenzó en 2018

La acción, que se puso en marcha por primera vez en 2018, se ha celebrado durante el descanso del Real Betis–Getafe CF, correspondiente a la 17ª jornada de Liga, que se disputa este domingo 21 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. Miles de aficionados han lanzado peluches al terreno de juego, que posteriormente serán donados a distintas asociaciones sociales a través de la Fundación Real Betis.

Desde el club y su Fundación recordaron los requisitos de seguridad. Los peluches no podrán superar los 30 centímetros en ninguna de sus dimensiones ni los 200 gramos de peso, y no deberán contener baterías ni elementos duros que puedan causar daños durante el lanzamiento. Aquellos juguetes que no cumplan estas condiciones serán igualmente recogidos en los accesos y entregados a las organizaciones colaboradoras.

Una vez más, el beticismo convertirá La Cartuja en una imagen inolvidable, con el césped cubierto de peluches y solidaridad. Una iniciativa que refuerza el compromiso social del club y que vuelve a demostrar que, para el Real Betis y su afición, la Navidad también se juega en equipo.