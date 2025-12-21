Bordalás se rinde al Betis de Pellegrini: "Tiene una de las mejores plantillas en 20 años"

Real Betis Balompié y Getafe Club de Fútbol se verán las caras este domingo en el estadio de La Cartuja. Como viene siendo habitual en las previas de estos encuentros, ambos entrenadores, Manuel Pellegrini y José Bordalás, dedican palabras al otro entendiendo cada uno, desde el respeto, que tienen maneras diferentes de entender el fútbol y de ejecutar sus ideas.

El técnico alicantino del conjunto azulón habló del crecimiento que está experimentando el conjunto verdiblanco y la capacidad que tiene su rival para darle al Ingeniero los jugadores que necesita.

La suerte de Pellegrini según Bordalás: "Al final, Pellegrini tiene la suerte de que está en un club que está creciendo mucho, que cuando solicita refuerzos se los dan. Jugadores que considera, que es lo normal, que no tienen el nivel o el rendimiento que considera, pues los cambia por otros de más nivel. El club está haciendo un esfuerzo enorme, está creciendo muchísimo, lleva años jugando competición europea".

Respeto a Pellegrini: "Yo le tengo el máximo respeto a Pellegrini y a todos los compañeros de profesión, porque es una profesión muy exigente, una profesión dura y difícil. Es lo que pienso, no es otra cosa".

Bordalás elogia al Betis: "Estamos centrados únicamente en LaLiga, porque es una liga de mucha exigencia. Mañana tenemos un partido muy, muy importante, muy difícil contra el Real Betis, que es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años a nivel estructural, a nivel de plantilla, a nivel de todo. Ha ido creciendo y yo creo que podemos hablar de que el Betis tiene, esa es mi opinión, una de las mejores plantillas de los últimos 20 años".

Manuel Pellegrini y José Bordalás en un encuentro en el Villamarín. / EFE

Las palabras de Pellegrini sobre el Getafe y Bordalás

Pellegrini deja claro que no tiene ningún problema con Bordalás: "Lo más importante en el fútbol es ganar. Dentro de ese ganar, no hay que olvidar también que hay un espectáculo detrás y mucha gente que lo va siguiendo, o sea, en distintas maneras de ganar y distintas maneras de pensar lo que es el fútbol. El pensar de manera distinta no quiere decir que alguien sea un enemigo ni que no puedan tener una buena relación. Yo no tengo ningún problema con José Bordalás, absolutamente para nada. Él tiene su manera de ser, de trabajar su equipo, le ha ido muy bien. Yo tengo una manera distinta, pero no me considero ni un enemigo de él, ni una persona con la cual pueda tener una diferencia de la manera de ver algo como es el fútbol, que no tiene mayor trascendencia. Como la semana pasada, dije que el campo era chico, pero no estás echando la culpa al campo de nada. El campo es chico, el de Rayo, pero está en buenas condiciones. Uno puede reclamar si no está en buenas condiciones, pero creo que en eso ha mejorado mucho. Así que no hay ningún tipo de problema en pensar distinto y no hay por qué ser enemigo".