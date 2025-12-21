El Betis cierra 2025 en La Cartuja en una noche en la que llovieron goles y peluches (4-0)

Múltiples novedades presentó el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini en el cierre de 2025 en La Cartuja ante el Getafe en un día en el que jugadores con muchos minutos como Valentín Gómez empezaron en el banquillo como Gio Lo Celso o Rodrigo Riquelme, armas que usaría el Ingeniero en la segunda mitad.

También fue una noche de homenaje para Sergio Canales. El mediocentro de Monterrey y jugador exbético vino a visitar a sus antiguos compañeros y se llevó del feudo verdiblanco una ovación en los prolegómenos del encuentro. "Muy ilusionado, es la primera vez que vuelvo desde que me fui. Yo creo que no estaba preparado para volver, por eso he tardado tanto, pero tenía muchas ganas, muy emocionante", declaraba el santanderino a su vuelta a la CD Luis del Sol esta semana.

En cuanto sonó el silbato de Sesma Espinosa se puso el Betis manos a la obra, siendo la primera para Antony en un conjunto verdiblanco eléctrico intentando salir a la contra y robar alto. Pablo Fornals también hizo trabajar a David Soria en unos cinco minutos iniciales en los que dejaron claro los de Manuel Pellegrini que no querían que el choque se hiciera pesado.

El asedio bético no iba a encontrar premio hasta el 16', pero el gol lo rondo, sobre todo en un magnífico centro de Ángel Ortiz al que no pudo darle dirección Cucho en su cabezazo. Era el minuto 13' y Antony, Deossa, Fornals y Cucho empezaban a generar clara superioridad.

Tres más tarde de la del ariete de Pereira la tuvo Aitor Ruibal, esta vez sí finalizando a la red una gran pelota de Antony con un cabezazo inapelable para Soria.

SEVILLA, 21/12/2025.- El delantero colombiano del Betis, Cucho Hernández (2d), controla el balón antes de rematar para conseguir el cuarto gol del equipo bético durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que Real Betis y Getafe CF disputan hoy domingo en el estadio La Cartuja de Sevilla. EFE/ Julio Muñoz / Julio Munoz / EFE

El marcador positivo no hizo que el Betis se relajase, pero sí que bajó un punto la intensidad tras un inicio arrollador. En el 22' vio la amarilla Nyom por un codazo a Aitor que bien pudo tener otro color.

Mandaban los de Pellegrini y buscaban el segundo tanto, pudiéndolo lograr Antony tras una recuperación de Roca que aceleraron Aitor y Fornals. El de Osasco quiso perfilarse para su zurda y se demoró en el golpeo.

A la vuelta de vestuarios salió el Real Betis Balompié como en el primer tiempo, avasallando a los de José Bordalás hasta el punto de que en el 52' tenía más de media victoria encarrilada.

Apareció de nuevo Aitor Ruibal para culminar una contra que se produjo gracias al balón que ganó Cucho en campo propio. Antony subió la banda, le pegó al palo en su disparo y en el rechace la ajustó el de Sallent al palo.

Era el 49' y los verdiblancos dominaban por completo en el juego y en el marcador, abriendo en el 52' más la distancia. Fue Cucho el que le metió un gran balón a Pablo Fornals para que el castellonense definiera con clase y tranquilidad ante David Soria.

En las gradas de La Cartuja, con 54.365 espectadores, se tiraron al descanso peluches y también hubo tiempo para que la lluvia de goles béticos levantara los cánticos. Los de Pellegrini estaban cerrando 2025 con una gran actuación ante un Getafe desdibujado gracias al empuje del Betis.

En el 60' con suspense tras revisión de VAR, Cucho Hernández anotó el cuarto al aprovechar un rebote en el área y definir a un palo. Con el 4-0 movió ficha el Ingeniero dando entrada a Valentín Gómez y Giovani Lo Celso por Natan y Antony.

El paso de los minutos no rebajó el hambre de los verdiblancos, queriendo ir a por más en una noche de buen fútbol de los de Pellegrini en la que el VAR le negaría al borde del 80' el 5-0 de Fornals. A saber qué frame usó.

El VAR con González Fuertes a la cabeza -árbitro de infame nivel-, aparecería para darle un penalti al Getafe que fallaría Mayoral en el 88' tras perderse muchísimo tiempo en la revisión de una falta que pareció ser fuera del área. Nueve minutos se añadieron en el verde de La Cartuja con un Betis volcado a por el quinto para redondear el adiós de 2025.

El día 4 de enero de 2026 regresará el fútbol para el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, que despide el año con 28 puntos en sexto lugar, en octavos de Copa del Rey esperando a conocer el 7 a su rival, e invicto en la Europa League con 14 puntos. Llegará enero y se abrirá el mercado de invierno, en el que la entidad verdiblanca buscará un buen refuerzo para complementar a Cucho en la delantera y en el que se escucharán propuestas por Chimy, Bakambu y puede que alguno más.