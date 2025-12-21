Las notas de los jugadores del Betis ante el Getafe: notables y sobresalientes por Navidad

El Real Betis Balompié goleó al Getafe en una gran noche de fútbol en la que brillaron casi todos sus jugadores de ataque.

Los de Manuel Pellegrini anotaron por medio de Aitor Ruibal, Fornals y Cucho Hernández en una gran actuación coral en la que los tres junto a Nelson Deossa fueron los más destacados del último partido de 2025.

Las notas de los jugadores del Betis ante el Getafe

(9) Manuel Pellegrini: no había mejor manera de echar el cierre a 2025. Fútbol, goles y mucha calidad de sus jugadores, presionando alto desde el primer minuto y sin contemporizar por tener un marcador favorable desde los primeros minutos. Tuvo ambición para ir siempre a por más.

Titulares

(7) Álvaro Valles: atento siempre para acelerar el juego del Betis con los saques tanto con la mano como con los pies, bien colocado y seguro. Muy buena parada a Mayoral con el 4-0, demostrando la importancia de estar siempre concentrado y no bajar la alerta. Otra portería a cero.

(8) Ángel Ortiz: mete veneno con cada centro, se entiende a la perfección con Antony y rara vez se complica. Debe tener continuidad y seguir como titular.

(8) Marc Bartra: ganó todas las acciones defensivas en el partido. Un auténtico muro que atraviesa un gran momento de forma.

(7) Natan de Souza: impecable en las disputas terrestres. Despejó todo lo que llegaba.

(7) Ricardo Rodríguez: hasta él se sumó al ataque. Por su costado no hay ocasiones, y eso habla muy bien de cómo defiende su carril.

(7) Marc Roca: controló el choque, permitió a Deossa correr y saltar de zona, quedándose él como ancla haciendo el trabajo feo. Ordenó al Betis.

(9) Nelson Deossa: el mejor partido desde que llegó al Betis. No paró nunca de ayudar a sus compañeros, de correr, organizar, soltar rápido el balón, conducir en vertical hacia el marco contrario... Le falta enseñar más ese gran disparo que tiene.

(7) Antony Santos: tiene muchísima calidad y marca las diferencias cuando está bien, siendo imparable en la derecha. El palo le negó el 2-0.

(10) Pablo Fornals: es el jugador más importante del Betis, es internacional con España y debe tener un hueco en el Mundial. Todo lo hace bien, hasta marca definiendo con templanza e incluso le anulan uno que le quiso dar a Lo Celso para que se enchufara. Ha entendido a la perfección lo que es vestir la verdiblanca.

(10) Aitor Ruibal: juega bien donde Pellegrini lo ponga, y gracias a esa adaptabilidad es cada día mejor futbolista. Hoy le tocó actuar de extremo izquierdo y anotó un golazo de cabeza y otro definiendo con mucha calidad pegada al palo. Qué importante es para el Betis.

(9) Cucho Hernández: el colombiano es un grandísimo delantero centro, que además de marcar hace jugar a todos. Necesita un compañero para poder descansar, pero el que venga sabe que difícilmente le quitará la titularidad. Otro recital de Juan Camilo Hernández en La Cartuja.

SEVILLA, 21/12/2025.- El delantero colombiano del Betis, Cucho Hernández (2d), controla el balón antes de rematar para conseguir el cuarto gol del equipo bético durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que Real Betis y Getafe CF disputan hoy domingo en el estadio La Cartuja de Sevilla. EFE/ Julio Muñoz / Julio Munoz / EFE

Suplentes

(5) Giovani Lo Celso: desde que entró buscó asociarse con sus compañeros, pidiendo constantemente el balón. Las navidades le tienen que servir para resetear y empezar 2026 como arrancó la campaña pasada.

(6) Valentín Gómez: entró teniendo que despejar balones de un Getafe que se fue arriba por amor propio para anotar el gol de la honra que no consiguió. Esta vez actuó de central.

(5) Rodrigo Riquelme: un contragolpe fallado por demorarse en la entrega y una finalización con mejores opciones.

(Sc) Héctor Bellerín: entró en los minutos finales.

(Sc) Chimy Ávila: entró en los minutos finales.