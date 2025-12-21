El Betis se despide de 2025 ante el Getafe con la mirada puesta en el quinto puesto

El Real Betis Balompié tendrá este domingo la última cita de 2025. Será contra el Getafe en el estadio de La Cartuja a las 21:00, cerrando la jornada dominical en un duelo en el que buscará acercarse al quinto puesto ante los de José Bordalás, que llegan tras ser eliminados de la Copa del Rey por el Burgos y después de perder los dos últimos encuentros ligueros.

Los de Manuel Pellegrini querrán recomponerse tras la derrota con el Barça y el empate en Vallecas, un mal momento puntual del campeonato que confronta con el pase a octavos en la competición del KO y la victoria por 1-3 ante el Dinamo Zagreb.

Altas y bajas del Betis ante el Getafe

El Real Betis llegará al último compromiso del año con un parte médico que sigue condicionando seriamente los planes de Manuel Pellegrini. Junior Firpo y Diego Llorente continúan con sus respectivos procesos de recuperación y, aunque ambos evolucionan de manera favorable, todavía no están en condiciones de entrar en la convocatoria.

El cuerpo médico confía en que, de forma progresiva, puedan reincorporarse al trabajo con el grupo tras el parón navideño. A estas ausencias se suma la de Isco Alarcón, cuyo regreso se ha enfriado considerablemente tras comprobarse que las sensaciones no son las esperadas, obligando a ralentizar su vuelta y a iniciar nuevos tratamientos para evitar riesgos mayores.

La principal nota positiva en este escenario es Marc Roca. El centrocampista arrastra una contusión en el hombro, pero Pellegrini y los doctores transmiten optimismo y consideran que no habrá inconvenientes para que esté disponible ante el Getafe, aunque su presencia en el once inicial no está garantizada por falta de ritmo competitivo.

Pellegrini sobre Isco, al que no pone fecha de vuelta "Una vez que le hemos retirado los puntos podemos trabajar en camilla pero no en gimnasio, estamos con la movilidad del tobillo pero le provoca dolor. Ese impacto le provoca dolor e inflamación cuando intenta correr y saltar. Hemos valorado con el equipo de traumatología las posibilidades terapéuticas y vamos a iniciar infiltraciones con factores de crecimiento. Es un proceso más lento de lo que podíamos esperar porque no es una herida y en un par de semanas reevaluaremos nuevamente".

Con este contexto, Pellegrini apostará por un once muy definido, consciente de la exigencia que plantea siempre el conjunto de José Bordalás. Bajo palos, Álvaro Valles se perfila como titular tras su buen rendimiento en Vallecas y cerrará el año como guardián de la portería verdiblanca, mientras Pau López deberá seguir esperando su oportunidad. En defensa, Aitor Ruibal parte con ventaja en el lateral derecho, a expensas de comprobar si Héctor Bellerín llega al cien por cien. En el eje de la zaga estarán Marc Bartra y Natan, con el brasileño además apercibido en un duelo que se presume intenso, y Valentín Gómez ocupará el carril izquierdo.

En la medular, Pablo Fornals es una pieza fija para el técnico chileno, mientras que Giovani Lo Celso apunta a asumir galones como faro del equipo, más aún ante la ausencia prolongada de Isco y recordando su reciente historial ante el Getafe, al que ya castigó con un doblete la pasada temporada en el Benito Villamarín. A su lado, Sergi Altimira o Nelson Deossa se disputan el tercer puesto, con Marc Roca como opción más conservadora, aunque quizá prematura para formar de inicio en el doble pivote.

En ataque, pocas incógnitas. Antony partirá desde la derecha, Rodrigo Riquelme lo hará desde la izquierda y Cucho Hernández será la referencia ofensiva. Un tridente que, salvo sorpresa mayúscula, debería ser el encargado de liderar al Betis en un partido que se prevé áspero, exigente y con poco margen de error.

Horario del partido entre el Betis y el Getafe

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Getafe Club de Fútbol de José Bordalás en la jornada 17 de LaLiga EA Sports este domingo 21 de diciembre a partir de las 21:00 horas en La Cartuja. Será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar).

Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.