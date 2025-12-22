La confesión de Aitor Ruibal: "El Betis apareció en un momento clave de mi vida"

Aitor Ruibal fue el gran destacado en la goleada del Real Betis Balompié al Getafe Club de Fútbol anotando los dos primeros goles del conjunto de Manuel Pellegrini. El de Sallent, que actuó como extremo izquierdo, hizo el 1-0 de cabeza tras un gran centro de Antony y el segundo con un disparo colocado al palo tras estrellarla en el poste Antony y recoger su rebote.

Al término del encuentro, uno de los jugadores que pasó por zona mixta fue Aitor Ruibal reconociendo que "el Betis apareció en un momento clave de mi vida y me dio la oportunidad".

Aitor, contento con el cierre de 2025: "Muy bien, la verdad. Muy feliz en lo personal, pero sobre todo por cómo hemos acabado el año, sobre todo por el juego del equipo y por la victoria que hemos logrado. Sabíamos que era muy importante, que teníamos que salir con todo, que acabar el año bien era algo que teníamos que hacer y bueno, el equipo, pues yo creo que ha cumplido con lo que ha hecho".

Centrado en el Betis tras el incidente de Vallecas: "Yo lo he pasado bien, como siempre, sí que ha habido revuelo. Le doy las gracias a todo el mundo que ha hecho voz a eso, porque al final, que se vea, pues es algo bueno, pero bueno, yo al final estoy concentrado en lo que tengo que estar y no le doy más vueltas".

Lesión de Isco: "Sí, justo hablé ayer por la noche con él, bueno, paciencia, sabemos que es alguien muy importante para nosotros y bueno, que se recupere lo antes posible. Al final, yo no estoy muy metido, no estoy muy informado, pero bueno, es un palo para nosotros porque al final es un compañero que siempre lo deja todo y que está teniendo mala suerte. Al final, el deporte de élite es lo que tiene".

Parón por Navidad antes de centrarse en el Bernabéu: "Primero vamos a disfrutar de las fiestas, va bien limpiar la mente y luego cuando volvamos nos meteremos de lleno en lo que tú dices. Pero sí, al final hay que dar pasos hacia adelante y eso es lo que vamos a hacer".

Aitor le pide un título a 2026 como los béticos: "Sí, yo también, hombre, nunca viene mal uno. De vez en cuando. Pero bueno, queda mucho, esto es muy largo. Lo que te digo ahora es disfrutar de las fiestas, atender la mente con la familia y cuando volvamos a dar cañón".

Reencuentro con Sergio Canales: "Bien, hacía mucho que no lo veía. El otro día iba a Ciudad Deportiva y no lo pude ver. Un grande, un amigo que he compartido muchos buenos momentos con él. Me alegro mucho de verle, de que esté tan bien y que se lleve esta ovación".

Competencia con Bellerín y Ángel Ortiz: "Yo quiero jugar en cualquier posición. Al final lo que quiere un jugador es jugar, es sumar minutos. Pero lo importante es el equipo. Que estén todos los jugadores a un grandísimo nivel. Eso suma a la competencia, una competencia sana que hace falta en un equipo. Y al final, bueno, tanto Ángel como Héctor son unos pedazos de jugadores. Y yo me alegro por ellos, que Héctor esté otra vez bien y que Ángel esté jugando así como lo está haciendo. Y bueno, yo si tengo que jugar más para adelante, me voy a jugar más adelante. Si tengo que jugar más atrás, más atrás. Y si tengo que estar en el banquillo, me voy a estar en el banquillo".

Qué significa el Betis para Aitor Ruibal

Enamorado del Betis: "Significa mucho. Al final, el Betis apareció en un momento clave de mi vida. En donde estás, si vas para adelante o vas para atrás. Ellos me dieron la oportunidad. El club se portó genial conmigo en todos los momentos. Cuando tuve que salir cedido porque tenía que salir, no hubo ningún problema. Y luego, pues, dándome la oportunidad de estar en el primer equipo. Luego, lo demás, pues, sí que es verdad que yo me he ganado mucho. Pero al final, bueno, tengo un cariño muy especial. Ahora puedo decir que soy Betis hasta la muerte. Y, bueno, ya estoy enganchando a mi hijo para que él sí que lo sea".

Feliz por el cariño de los béticos: "Mucho orgullo. Al final es algo que a mí, pues, me gusta, ¿no? No te voy a decir que no, pero, evidentemente, se necesitan muchas cosas en un equipo. Y, bueno, yo intento darle lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido para darle todo a mi club".