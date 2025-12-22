Manuel Pellegrini habla del mercado de invierno: "En enero siempre hay sorpresas, ojalá que sea para mejorar"

El Real Betis Balompié venció con muchísima autoridad al Getafe en la despedida de 2025. Lo hizo con una goleada por 4-0 en la que varios jugadores de ataque mostraron un gran nivel dentro de un rendimiento colectivo muy alto.

Al término del encuentro habló en rueda de prensa Manuel Pellegrini desgranando las claves de un gran triunfo de los verdiblancos.

Análisis del partido: No sé si habrá sido el mejor partido. Sí fue un partido muy completo, sin lugar a dudas, que el resultado además así lo indica. Hicimos cuatro goles, tuvimos varias oportunidades más y creo que en eso compararlo con otros partidos es más complicado, pero es el nivel que uno pretende tener como funcionamiento colectivo el equipo, después podrá hacer más o menos goles, pero creo que recuperamos el balón con mucha intensidad y muy lejano a la portería nuestra, que tuvimos transiciones muy rápidas, nos creaban muchísimas ocasiones, así que colectivamente creo que fue un partido más que completo.

Nombres propios

Actuación de Nelson Deossa: "Muy contento desde el punto de vista colectivo, antes que lo individual, porque creo que el equipo completo hizo un gran partido. Superamos a un rival complicado, un rival rocoso, que no es fácil ganarlo. Y establecimos una diferencia en el marcador importante. Como siempre digo, dentro de eso los rendimientos individuales son muy importantes. Creo que Nelson de a poco se ha ido acostumbrando al fútbol europeo. Tuvo una lesión del tobillo también que le impidió estar en el 100% de condiciones durante un tiempo. Yo creo que todavía es un jugador muy potente, que tiene un margen de mejora. Así también habría que destacar primero a la parte colectiva el equipo completo, porque creo que también Marc Roca con él, Pablo Fornals hizo un gran mediocampo que pudimos controlar el partido. Los delanteros que estuvieron siempre haciendo movimiento de ruptura y en la defensa que trabajó en los 90 minutos".

Gran partido de Aitor Ruibal como extremo izquierdo: "Lo de Aitor a mí no me extraña, porque yo lo veo entrenar a él, por eso tengo la posibilidad de usarlo en varias posiciones. Lo mismo pasa con Pablo Fornals, cuando me preguntan de quién juega, yo digo que juega de Aitor o juega de Pablo Fornals, puede jugar en derecha o izquierda, porque tienen condiciones y tienen también la inteligencia de saber adaptarse a los distintos puestos, tienen entrega, tienen buen trabajo técnico. A Aitor le gusta jugar más arriba, por circunstancias hemos tenido que hacerlo jugar de lateral, pero ha sido su puesto siempre más de delantero. La aparición de Ángel Ortiz y las lesiones de arriba nos permiten volver a, ahora que llegó Héctor Bellerín, volver a subirlo a él a los puestos donde tiene más gol, porque él tiene mucho gol y yo lo veo entrenar todas las semanas, es la ventaja que uno tiene cuando toma esas decisiones. Después si la cosa no sale es culpa del técnico, pero uno tiene que tomar las decisiones que cree que es lo mejor para el equipo y me alegro mucho por a AItor, porque donde juega demuestra su capacidad y su inteligencia para jugar".

Mercado de fichajes

Fichajes de invierno: "Siempre estoy en comunicación con la dirección deportiva. No hemos hablado por ahora nada. El presidente también dijo que para que llegue alguien tiene que salir. Hay que ver quién sale. Lo importante es no despotenciarnos vendiendo en este mercado. Yo creo que el equipo está justo para intentar buscar seguir ascendiendo en las competiciones en que estamos. Vamos a ver lo que va sucediendo en el mes de enero, que siempre hay distintas sorpresas. Ojalá que esta sea para mejorar".

Pellegrini valora el nivel del Betis en Liga: "Creo que tenemos que dividir, son dos cosas distintas. Una es la capacidad que uno tenga como equipo y la otra es la realidad en la tabla de clasificación. La verdad que para mí estar clasificado ya en la Copa del Rey para la octava final, estar en los primeros ocho en la Europa League a un punto del puntero y estar con 28 puntos a falta de seis todavía de jugar la primera vuelta, creo que es un gran rendimiento del equipo. Si intentamos llegar más adelante, más arriba, siempre hemos querido lograrlo y lo vamos a seguir intentando, pero tampoco depende solamente de nosotros. Villarreal, que va cuarto, ha hecho un campañón con Atlético de Madrid, no depende solamente de nosotros. Espanyol también ha estado en un muy buen nivel. Estamos en tres competiciones, quizás los equipos que están alrededor nuestro, al Villarreal, que no le ha ido bien en Europa, o Espanyol, que está solamente jugando una competición, tienen más facilidad para los días semanales. Más que compararnos con los otros equipos, tenemos nosotros un nivel, ese nivel lo hemos tratado de regularizar. Lo que parecía antes muy poco probable, hoy día se hace una realidad y casi habitual. Me alegra mucho que siempre se esté pidiendo más porque es lo que yo también hablo con los jugadores, que esa ambición y esa ilusión de progresar y mejorar tienen que ser constantes todos los días, independiente de los resultados que uno pueda tener".

Hambre de ir a por más en el partido: "Hablé con los jugadores en este tiempo y hablé muy poco con ellos, porque lo único que tenía que decirles era que repitiéramos lo que estábamos haciendo en el primer tiempo, que habíamos tenido llegadas, teníamos dominio del balón, teníamos una recuperación muy intensa y muy lejana de nuestra portería. La defensa estaba con mucha seguridad, no habían tenido ocasiones de gol. Creo que salimos con los independientes resultados que estábamos, salimos a buscar más goles y los logramos en esos primeros instantes. Siempre hay mérito del equipo propio y siempre también hay algunas falencias del rival, pero una cosa también va de la mano de la otra. Lo importante es que el equipo cree en lo que hace y que siempre busca seguir mejorando".

Cambios de Natan y Antony: "Natan tenía sí una molestia, lo cual no era bueno exigirlo, además él mismo pidió el cambio. Antony estaba con un aductor medio complicado en el calentamiento, lo anduvo medio molestando. Ya el partido estaba asegurado, no necesitábamos exigirlo más. Es muy bueno, los jugadores siempre quieren jugar todos los 90 minutos, pero creo que es muy bueno también tener un plantel comprometido. A pesar de que tenía, diría, seis o siete bajas, lo he dicho siempre, no me preocupo de los que no están, sí de los que están, y de los que están hay que saber llevarlo para que estén todos motivados, exigidos y comprometidos".

Entrada del VAR en escena con 4-0: "Raro me parece bastante generoso el término, la verdad que es mucho más que raro. No sé por qué además empiezan a complicar. Estuvieron revisando una jugada seis, cinco o seis minutos con el VAR, una jugada que no reclamó nadie y se enreda el mismo arbitraje. Otras decisiones que son bastante, bueno, habría que irlas viendo una por una en un partido que está finalizado, terminado, se lo empiezan a complicar y hubo que alargar nueve minutos solamente por indecisiones de comunicaciones o mala comunicación del VAR con el árbitro. Cuando hay jugadas que nadie reclama, ni siquiera ni los rivales, ni los propios, ni los árbitros la ven, no creo que tenga que el VAR empezar a intervenir para tratar de arbitrar de allá arriba. Es para los errores que pueda cometer un árbitro que, sin lugar a dudas, es muy fácil que cometa muchísimo porque cuesta mucho a la velocidad que se juega tener una ayuda. Pero ya dije, cuando hay acciones que no hay más mínimos reclamos, no sé para qué se demoran cinco o seis minutos en revisarlos".