La MLS llama a la puerta de Lo Celso: el Inter Miami de Messi se interesa por el argentino

El Real Betis Balompié goleó este domingo al Getafe Club de Fútbol por 4-0 en el cierre de 2025 y en la antesala de un mercado de fichajes de invierno que se presenta con movimientos.

Uno de los jugadores por el que ya se mueve el mercado es Giovani Lo Celso. El rosarino ha estado casi toda la primera parte de la temporada alejado de su mejor nivel, y en la entidad de las trece barras se puede llegar a estudiar su marcha en este mes de enero tal y como ha podido saber El Correo de Andalucía.

Lo Celso, en el escaparate ante el interés del Inter Miami de Leo Messi

Apenas 83 minutos ha disputado Giovani Lo Celso en los últimos cuatro partidos tras lesionarse en el Betis-Girona, del que se marchó tras el descanso por molestias musculares.

Tal y como consta a El Correo de Andalucía, por algo más de 5 millones de euros no vería el Betis con malos ojos el adiós de Lo Celso, cubriendo así la amortización pendiente de su fichaje desde el Tottenham la pasada temporada y, teniendo en cuenta sobre todo, que libera más de 5 millones de euros al año de salario. Ello abriría el deseado hueco para "distintas sorpresas para mejorar" como hablaba Manuel Pellegrini tras el duelo con el Getafe.

El deseo de la entidad verdiblanca es la contratación de un delantero centro, buscándole salidas a Chimy Ávila y Cédric Bakambu -con RD Congo en la Copa África-, pero el actual momento del 10 argentino bético puede abrirle las puertas al Inter Miami de Leo Messi y Rodrigo De Paul, equipo de la MLS que se ha mostrado su fuerte interés recientemente como adelanta este medio. Lo Celso compartiría así vestuario estos meses antes del Mundial 2026 con compatriotas argentinos, preparándose en Estados Unidos, sede del certamen mundialista, para defender el trono conseguido en Catar con la Albiceleste.

Las palabras de Pellegrini sobre Lo Celso y sobre el mercado invernal

Fue Manuel Pellegrini el que habló sobre Giovani Lo Celso en la previa del Getafe, indicando que estaba en condiciones de jugar: "Gio Lo Celso está citado y cuando está citado está en condiciones de jugar. Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo ya cada vez con mejor, cada vez con más intensidad y pronto irá a ser nuevamente el jugador que sabemos que nos puede dar muchísimo a este equipo. Lo veo bien, intentando recuperarse lo antes posible con su rendimiento que tuvo antes de las lesiones. Desgraciadamente para él tuvo dos lesiones seguidas musculares que lo han limitado un poco, pero lo veo con toda la intención y involucrado en el proyecto que somos todos parte de eso".

Tras el 4-0, el Ingeniero repasó el mercado de enero, a la vuelta de la esquina, esbozando que lo importante era no debilitarse y siemrpe esperando alguna sorpresa positiva: "Siempre estoy en comunicación con la dirección deportiva. No hemos hablado por ahora nada. El presidente también dijo que para que llegue alguien tiene que salir. Hay que ver quién sale. Lo importante es no despotenciarnos vendiendo en este mercado. Yo creo que el equipo está justo para intentar buscar seguir ascendiendo en las competiciones en que estamos. Vamos a ver lo que va sucediendo en el mes de enero, que siempre hay distintas sorpresas. Ojalá que esta sea para mejorar".