Alineación probable del Betis ante el Real Madrid: Pellegrini recibe el ok de Antony para el Bernabéu

El Real Betis Balompié iniciará 2026 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Lo hará este domingo en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en un duelo en el que Manuel Pellegrini buscará empezar el año ante un conjunto blanco con dudas pero con mucho potencial.

Los de Xabi Alonso, que está en el alambre, llegan sin Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão por lesión y sin Kylian Mbappé, baja de última hora por un esguince en su rodilla izquierda que pone en jaque incluso su participación en la Supercopa en Arabia Saudí. Brahim, con Marruecos, será baja al igual que los béticos Amrabat y Abde -Bakambu también está con RD Congo en la Copa África- y el único que no irá citado por lesión es Isco Alarcón, que tuvo que ser operado

Llega el Betis tras vencer con rotundidad, goleando, al Getafe de José Bordalás en La Cartuja en el encuentro más redondo de esta temporada. Antony, que era duda por problemas musculares, se apunta al Bernabéu.

Alineación del Real Betis Balompié

Una duda por línea

"Si ya se toca el cartílago articular, especialmente si es de la parte interna del astrágalo, que tiene peor pronóstico que la parte externa, entonces las circunstancias varían notablemente y podemos estar hablando de lesiones en general superiores a dos meses. Superior a dos meses para empezar a entrenar. Dos o tres meses", comentó en El Larguero el doctor Ripoll, dejando entrever que la lesión de Isco era más seria de lo que parecía. El capitán del Betis será el único en perderse un duelo que para él es especial por su pasado blanco.

Están de vuelta Diego Llorente y Junior Firpo y Antony, que deja atrás sus molestias musculares, también estará en el Santiago Bernabéu.

Hasta la fecha, el portero titular está siendo Álvaro Valles, que contra el Getafe sumó otra portería a cero más, algo que le da puntos ante Pau López para seguir de inicio en Liga.

En el lateral derecho, con Ángel Ortiz a buen nivel parece que Pellegrini apostará con él una semana más, quedando en el banquillo Héctor Bellerín, que seguramente tenga minutos en el segundo tiempo. Bartra y Natan son fijos en el eje de la zaga y en la izquierda están Valentín Gómez, que merece jugar por el gran rendimiento demostrado por el momento, y Ricardo Rodríguez además de Junior que regresa. El argentino gana enteros para parar a Rodrygo.

Sin Amrabat, Marc Roca es fijo en el once y a su lado debería estar Nelson Deossa, que ante el Real Madrid, que deja huecos, tendrá espacio para conducir. Si la primera línea no lo interrumpe en salida, podría ser una de las vías de ataque y de sorpresa del Betis.

Pablo Fornals celebra tras anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports que Real Betis y Getafe CF disputan hoy domingo en el estadio La Cartuja, en Sevilla. EFE/ Julio Muñoz. ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** / Julio Muñoz / EFE

Aitor Ruibal puede entrar de nuevo como extremo izquierdo

Si todo va encaminado como parece, Antony, listo, estará en la derecha del ataque y Pablo Fornals en la mediapunta, siendo la principal duda el que inicie en la izquierda.

Aitor Ruibal viene de hacerle un doblete al Getafe, Lo Celso se puede adaptar a jugar en la izquierda y Rodrigo Riquelme volvería a un escenario que hasta hace poco visitaba con el Atlético. El de Sallent gana la delantera para ser el hombre que cierre la línea ofensiva del Betis con Cucho Hernández en la punta del ataque.