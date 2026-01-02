Real Betis
Real Madrid-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online
El conjunto de Manuel Pellegrini abrirá 2026 en el Santiago Bernabéu
El Real Betis Balompié afronta este domingo una de las salidas más exigentes de LaLiga EA Sports con su visita al estadio Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, que cuenta con la baja de Kylian Mbappé. Los de Manuel Pellegrini llegan con Antony, ya reincorporado a la dinámica grupal y entrenando con normalidad tras superar molestias musculares. Isco, única baja por lesión, no viajará como Bakambu, Amrabat y Abde, los tres con RD Congo y Marruecos en la Copa África.
El conjunto verdiblanco vuelve a un escenario históricamente complicado, donde los precedentes no le son favorables, aunque en los últimos años ha logrado competir y arrancar resultados de mérito.
El Betis ha ganado en contadas ocasiones en el Santiago Bernabéu, aunque sus dos últimas victorias allí en Liga, consecutivas en la 2017-18 y 2018-19, permanece como uno de los triunfos más recordados de la era reciente. Desde entonces, el equipo heliopolitano ha logrado también empates que reflejan una mayor capacidad competitiva frente al Real Madrid en sus visitas.
Horario del partido entre el Real Madrid y el Betis
El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará hasta la capital de España para medirse al Real Madrid en la jornada 18 de LaLiga EA Sports este domingo 4 de enero a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu.
En los cinco encuentros más recientes en el feudo madridista el conjunto verdiblanco ha empatado en tres ocasiones, 0-0 en todas, y ha perdido por 2-1 y 2-0, siendo este último el resultado de la pasada campaña con dos goles de Mbappé, baja para la cita.
Dónde ver por televisión el Real Madrid-Real Betis Balompié
El encuentro entre el Real Madrid de Xabi Alonso y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.
