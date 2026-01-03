El Betis llega al Bernabéu con optimismo y varias dudas en el once por resolver

La última toma de contacto del Real Betis Balompié en la Ciudad Deportiva Luis del Sol transcurrió con normalidad y confirmándose las buenas noticias con varios jugadores que estarán en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

El conjunto de Manuel Pellegrini se ejercitó un día más con Antony, que apunta a la titularidad contra el conjunto blanco, único equipo al que no ha vencido de LaLiga el técnico verdiblanco como visitante. Tres empates a cero y dos derrotas por 2-1 y 2-0 -el último resultado el más reciente- figuran en el casillero bético con el Ingeniero a los mandos.

El Betis se prepara para debutar en 2026 en el Bernabéu con varias dudas y la ausencia de Isco

El Real Betis Balompié trabaja de cara al partido de este domingo ante el Real Madrid de Xabi Alonso tras cerrar 2025 con una goleada ante el Getafe en La Cartuja.

Manuel Pellegrini cuenta con los regresos de Diego Llorente y Junior Firpo y también con Antony, que ha superado sus molestias musculares, mientras que Isco será la única baja confirmada por lesión. Amrabat, Abde y Bakambu tampoco estarán citados al estar disputando la Copa África.

Álvaro Valles sigue sumando portería a cero y mantendrá la titularidad en la Liga, por el momento, ante Pau López. Pellegrini mantiene dudas en varias posiciones, sobre todo en el lateral izquierdo y en la banda izquierda del ataque.

En defensa, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez acompañarían a Junior en la terna de elecciones para el carril zurdo de la defensa, mientras que Bartra y Natan se mantienen como fijos en el centro. En la medular, Marc Roca tiene plaza asegurada y Nelson Deossa atraviesa un buen momento futbolístico. Sergi Altimira también podría entrar de inicio si busca el Ingeniero a un Betis más conservador.

En la línea ofensiva, Antony ocuparía la derecha y Pablo Fornals la mediapunta, con Aitor Ruibal, Lo Celso o Rodrigo Riquelme disputando la posición de extremo izquierdo. Cucho Hernández sería el punta principal. Chimy Ávila, con opciones para salir en este mercado invernal, entrena con normalidad y será la alternativa al colombiano en el ataque.

Horario y dónde ver por televisión el Real Madrid-Real Betis Balompié