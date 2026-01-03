Diego Llorente recuerda a Jesé al hablar de la cantera del Real Madrid: "Era un talento enorme"

Este domingo 4 de enero de 2026 el Real Betis Balompié abrirá el año en el Santiago Bernabéu. Lo hará ante un Real Madrid que llega, entre otros, sin Kylian Mbappé a escasos días de la Supercopa. Uno de los jugadores verdiblancos que pasó por la cantera blanca es Diego Llorente.

El madrileño, nacido en Leganés, recordaba en una entrevista en septiembre con El Correo de Andalucía su paso por los escalafones inferiores del conjunto merengue así como destacó a un compañero, también con pasado bético y que viene de hacer dos goles con la Unión Deportiva Las Palmas en el último partido de 2025, Jesé Rodríguez.

La llegada de Diego Llorente al Real Madrid

¿Cómo llega Diego Llorente al Real Madrid y cómo son esos primeros años en los escalafones inferiores?

"Bueno, yo soy de Leganés, una ciudad pequeñita al sur de Madrid. Empecé ahí mis primeros pasos en el fútbol. Hice las pruebas para entrar al Madrid por un ojeador y tuve la suerte de que me cogieron y la verdad es que he ido quemando etapas progresivamente hasta llegar al Castilla, al primer equipo, y una vez ahí dar el salto a equipos de Primera División. Siempre digo que mi etapa no ha tenido grandes saltos, siempre he ido de forma muy progresiva, pero creo que eso también me ha ido bien en mi carrera".

¿Qué te enseña el Real Madrid durante tantos años en la cantera?

"Bueno, pues mucho, la verdad. Te enseña, sobre todo cuando eras pequeño, una serie de valores y una serie de disciplina que luego te va a acompañar toda tu vida. Incluso en muchas fases de esa formación diría que aprendes más entrenando con gente que viene de todos los rincones de España e incluso de Europa que en el partido, que al final eran equipos inferiores con los que nos enfrentábamos y había más competitividad en los entrenos. Así que es una mezcla entre formarte como persona lo primero y luego enriquecerte y progresar como jugador de fútbol".

Jesé Rodríguez celebra su gol durante el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Real Madrid y Cornellá jugaron en el Santiago Bernabéu / Emilio Naranjo / EFE

Diego Llorente destaca a Jesé Rodríguez por su "talento enorme"

¿Te sorprendió alguien en particular en ese transcurso?

"Bueno, siempre ha habido grandes jugadores. Sí que es verdad que mirándolo un poco en retrospectiva ha habido jugadores que tenían mucha calidad, pero que quizá les faltaba algo de disciplina y algo de trabajo y sacrificio. Y luego cosas como, por ejemplo, coincidir con Jesé en su momento, que era un talento enorme, pero de esos sale uno cada muchos. Lo que está claro es que hoy en día, y cada vez lo vemos más, que el talento por sí solo es muy complicado llegar y hace falta acompañarlo de trabajo".