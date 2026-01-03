Manuel Pellegrini, sobre el mercado de invierno: "Para traer un refuerzo hay que desprenderse de un jugador importante"

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini viajará este sábado por la tarde hasta la capital de España. Allí se medirá al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un choque el domingo a las 16:15 que servirá como pistoletazo de salida para blancos y verdiblancos en 2026. El Ingeniero no ha ganado como visitante en el feudo merengue, y para ello ya cuenta con Antony, recuperado de sus molestias, entre los presentes en la citación.

Al término del último entrenamiento en la CD Luis del Sol, Pellegrini ha repasado las claves del partido.

Análisis de la visita del Betis al Madrid: "Creo que estamos muy concentrados en intentar hacer un buen partido, en un estadio que no es fácil ante un gran equipo".

Ausencia de Mbappé por lesión: "Cuando me han preguntado a mí por las bajas que hemos tenido en muchísimos partidos, creo que he tenido siempre la misma respuesta, lo importante son los que están, los que pueden jugar y no las bajas. Sin lugar a duda que el Real Madrid tiene un plantel que le permite suplir cualquier baja que pueda tener durante la temporada, si bien sin lugar a duda que Mbappé es un goleador importante para ellos, yo le podría sumar aquí también a Isco, a Amrabat y a Abde, que tenemos tres menos. No lo hago porque ya lo he dicho muchas veces, son los que están, son los que tienen los indicados para sacar el partido adelante, así que si nosotros queremos ir a sumar puntos allá al Bernabéu, independiente de si tienen un jugador más o un jugador menos, tiene que estar muy basado en lo que nosotros seamos capaces de hacer dentro del campo".

Momento de Lo Celso en el Betis: "Giovani Lo Celso, independiente que esté Isco o no esté Isco, es un jugador muy importante para nosotros. Sin lugar a duda que la ausencia de Isco por el tiempo prolongado que va a ser, nos da más necesidad de tener a Gio en ese puesto, también lo está haciendo Pablo Fornals muy bien, Gio viene saliendo de un par de lesiones musculares, yo lo veo entrenando cada día mejor, y estoy seguro que ahora que empezamos a jugar también muchísimos partidos va a tener la oportunidad de demostrar su capacidad, que es muy grande y el equipo lo necesita".

Pellegrini explica cómo está Isco tras la operación

Vuelta de Isco: "Bueno, lo de Isco ya vamos a ver, al final son distintas especulaciones cuánto va a ser lo que se va a volver a reaparecer. Lo dije antes, es un jugador para nosotros muy importante, pero si no está Isco, tenemos que saber ganar sin él, y así lo hemos demostrado muchas veces. Pero sin lugar a duda que lo echamos mucho de menos, y está todo el cuerpo técnico y el cuerpo médico tratando de que vuelva lo antes posible".

Cómo está Isco: "Ya Isco está viniendo todos los días para acá, después de su operación está haciendo ya recuperación con los fisios, es un jugador además muy maduro mentalmente, que ha superado instancias parecidas a esta, con muchísima madurez, y estoy seguro que lo vamos a ver en el campo de juego lo antes posible, porque de parte personal de él no escatima ningún esfuerzo para volver a jugar".

Cómo ve Pellegrini a Xabi Alonso: "Tuve la fortuna de ser el técnico y llevar a Xabi Alonso justamente al equipo, al Real Madrid, así que con toda su trayectoria que tiene como jugador, tanto Real Madrid como Liverpool, que son equipos muy exigentes con la selección española, creo que tiene la experiencia suficiente y sabe en el puesto en el que él está, es un puesto que exige día tras día, que exige ganar, golear y gustar, las tres cosas, pero lo veo a él absolutamente preparado y con la capacidad para superar momentos o baches que tienen todos los equipos durante la temporada. Así que la exigencia, como digo, es hacer siempre la máxima, a mí también me tocó vivirla, hicimos una liga con 96 puntos, en ese momento la mejor liga en puntuación que había hecho Real Madrid en su historia, pero es un club que necesita más, y uno como técnico sabe que tiene que entregarlo todos los días".

Una mirada al mercado de invierno

Refuerzos: "Lo he dicho yo también en ocasiones anteriores, yo creo que una cosa es traer un nombre nuevo y la otra es traer un refuerzo. Para traer un refuerzo, ya lo dijo también el presidente, hay que desprenderse de algún jugador importante, para traer un refuerzo hay que pagar el dinero, que significa jugadores de mejor categoría que los que tiene el Betis en este momento, que lo ha demostrado el plantel, que está pasando también un momento importante las tres competiciones. Así que son cosas que se van dando en el mes de enero, que es difícil analizarlas, pero yo creo que el equipo sigue en el camino correcto para ir mejorando año tras año".

Limitaciones económicas: "Lo más importante y lo que hemos tratado siempre de inculcar interiormente también es aspirar a más, ser ambiciosos y sumando. Pero jugar seis años en Europa seguido no es fácil, mantenerse ahí vigente las tres competiciones tampoco es fácil, porque hay otros equipos que no lo han logrado. Así yo creo que el equipo sigue en el camino correcto dentro de las exigencias y dentro también de las limitaciones que se tienen económicamente".

Situación de Chimy Ávila: "A Chimy lo veo muy bien. Está entrenando con mucha intensidad, está teniendo algunos minutos. Es un jugador importante para nosotros. Y por ahora yo lo sigo considerando jugador del plantel y está considerado tanto en la lista de citados como de tener la oportunidad de volver a jugar. Lo otro va a depender mucho, como dijo el presidente, de tener que vender un jugador. Si se vende un jugador, vamos a ver a dónde nos debilitamos para saber cuál es el más importante para traer. Yo lo he dicho, el plantel hasta el momento ha respondido y si hay que potenciarlo, tiene que ser con potencialidad que se hizo el año pasado, que vino Antony, vino Cucho, jugador importante, y no un nombre que va a reemplazar a un jugador que pueda ser vendido. No podemos especular ni tener intereses particulares en alguna posición en este momento".

Centrado en vencer al Real Madrid: "El propósito deportivo, ganar a Real Madrid, el partido siguiente yo creo que es el más importante, yo lo he dicho también. Las aspiraciones a llegar lo más arriba posible en las tres competiciones también lo tenemos, lo hemos hablado muchas veces con los jugadores y ya lo hemos vivido. Cuatro partidos y uno está en la final de la Copa del Rey, que le permite también jugar la Supercopa. Seguimos en Europa, que son partidos de ida y vuelta y siempre hay que aspirar a más. Para mí, como digo, es mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera de actuar. Yo creo que lo que uno siempre ha hecho es importante, pero mucho más importante. Tiene que exigirse para poder siempre superarlo".

Antony, ok: "En cuanto a Anthony no tiene mayores problemas. Tenía una pequeña molestia que y el cuerpo médico estimó y nos dijo que era mejor que parara un día en esta semana, pero después ya ha entrenado todos los días sin ningún tipo de problema y está en la lista de citados".

Plan con Pablo García: "Es un jugador que sigue creciendo, que a lo mejor produjo muchas expectativas, porque es un jugador que demuestra muchas condiciones, mucha potencia, pero también tiene cosas que mejorar y a medida que va sumando minutos y entrenando con jugadores de jerarquía, va a ir mejorando, porque él tiene un futuro muy importante tanto aquí en el club como quizás afuera".