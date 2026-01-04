Un Betis temeroso se hunde en el Bernabéu con múltiples errores defensivos y encaja una goleada innecesaria (5-1)

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini salió excesivamente temeroso al Santiago Bernabéu. En el minuto 15 había recibido del Real Madrid hasta cinco remates, alguno entre palos y otro potente de Valverde nada más señalar el comienzo Hernández Hernández que hizo presagiar que la tarde iba a ser larga para los verdiblancos en Concha Espina.

Supo aguantar, muy en bloque bajo, la ofensiva madridista de los primeros compases hasta que en el 20, una falta de Ángel Ortiz -superado por Vinícius y con escasas ayudas- terminó con el brasileño poniendo un buen centro al segundo palo para que Gonzalo García se estrenara en LaLiga y pusiera por delante a los de Xabi Alonso. Todo ello debido a Ricardo Rodríguez, que perdió la marca del ariete blanco y le dejó cabecear ante Valles.

Los de Pellegrini, con el electrónico en contra en el Bernabéu, parecían perdidos y sin tener continuidad en las acciones tras el despiste del suizo en el 1-0. Únicamente Nelson Deossa en disparos lejanos, que no cogieron dirección o si la cogieron fueron desviados, probó a Thibaut Courtois.

En los minutos finales del primer acto gozó el Betis de dos buenas llegadas, una tras un centro raso por delante de Fornals a Aitor que desbarató Valverde. Poco más del conjunto verdiblanco en los 45' iniciales en el feudo merengue, con falta de criterio y de calma en las acciones para intimidar más a una defensa del Madrid que tampoco estaba ofreciendo una grandísima fiabilidad.

Fotogalería | Real Madrid - Real Betis / Kiko Huesca

Tras el paso por vestuarios hizo una doble sustitución Manuel Pellegrini. Al amonestado Ángel Ortiz lo reemplazó Héctor Bellerín para cerrar la sangría por ese costado con un Vinícius Júnior que no paró de intentarlo ante el canterano bético. En la misma ventana también entró Giovani Lo Celso por Nelson Deossa.

Dos goles en seis minutos tiran por tierra las opciones de puntuar del Betis

El doble cambio no ayudó a paliar los problemas defensivos del Betis, con una pasividad alarmante en el 2-0. Gonzalo García recibió con total comodidad entre Bartra y Natan en la frontal del área, bajó el envío de Valverde, al que nadie encimó, y se sacó, eso sí, una gran volea al palo largo de Álvaro Valles. El de La Rinconada nada pudo hacer en el 50', ni en el 56' cuando toda la defensa, en especial parece que la marca era de Bartra, dejaron sólo a Raúl Asencio para que cabeceara a placer en el punto de penalti un córner botado por Rodrygo.

En menos de una hora el Betis de Manuel Pellegrini se había quedado sin opciones en el Santiago Bernabéu y había regalado los tres puntos. Parece que le dolió y se fue arriba sin nada que perder, demostrando que tiene fuelle en ataque.

Sería Cucho Hernández el que descontaría para el conjunto verdiblanco tras un buen envío de Aitor. El cafetero recibió ante Courtois, lo regateó, esperó a que se venciera Rüdiger y volvió a sentar al meta belga. Un golazo que sólo sirve para demostrar que el Betis necesita un segundo delantero en invierno, no un titular puesto que ya lo tiene y es muy bueno.

Minutos atrás la había tenido Lo Celso en un saque de falta que estrelló en la madera, mismo poste pero casi en la escuadra con el que se iba a topar también Rodrigo Riquelme. Cuando el 3-2 y la vida extra más cerca estaba apareció Ricardo Rodríguez para quedarse anclado y regalarle un centro fácil a Güler, que se la puso a Gonzalo para que hiciera su hat-trick particular.

El suizo, no contento con ello, en el 93' habilitaría esta vez a Fran García para que el Betis acabara encajando una manita en su primer partido de 2026. No era el escenario esperado en el que sumar viendo el histórico de los verdiblancos a domicilio ante el Real Madrid, pero tampoco era necesario salir goleado. Viene el mercado de invierno, con mucho trabajo en varias posiciones si pretenden en la entidad heliopolitana dar un salto. Para los objetivos previstos puede dar hasta sin tocar nada.

Pellegrini ya piensa en la bola del sorteo de Copa del Rey del día 7 y en Oviedo el próximo fin de semana, donde buscará ante un recién ascendido, muy herido en el campeonato, sumar de tres y olvidar una tarde pésima en el Bernabéu.