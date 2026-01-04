Real Betis
Cucho Hernández asume la derrota del Betis y felicita a Gonzalo García por el hat-trick: "Cuando tiene oportunidades las aprovecha"
El delantero del Betis marcó el único gol verdiblanco en el Bernabéu, pero fue muy crítico con el rendimiento del equipo y elogió al autor del hat-trick del Real Madrid
Cucho Hernández fue quien descontó para el Real Betis Balompié en la dura goleada sufrida en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.
El delantero colombiano nacido en Pereira recibió un buen balón al espacio de Aitor Ruibal, le ganó la espalda a Raúl Asencio -quien hizo el tercero de los blancos- y regateó a Thibaut Courtois, quedándose sin espacio para definir. Se frenó, tiró al suelo al meta belga y dejó a Rüdiger hundido bajo palos sin poder reaccionar, golpeando con firmeza para hacer el 3-1 y darle mínimas opciones al conjunto de Manuel Pellegrini.
Al término del encuentro habló Manuel Pellegrini y también lo hizo en zona mixta Cucho Hernández, que se centró en hacer autocrítica, en pasar página y por último felicitó al protagonista de la tarde, Gonzalo García, con su hat-trick al Betis.
Cucho pide hacer autocrítica y centrarse en el próximo partido
Nada que destacar del 5-1 en el Santiago Bernabéu: "Totalmente negativo. No podemos rescatar nada, no hemos competido. No nos podemos permitir jugar un partido de esta magnitud como lo hemos hecho. Hay que hacer autocrítica personal y grupal, y pensar en lo que viene. Que sirva como ejemplo de que si no competimos esta clase de partidos no vamos a lograr lo que queremos lograr. A corregir y pensar en lo que viene".
Cucho habla de los errores en defensa: "Somos un equipo y es un conjunto de errores defensivos, ofensivos, del funcionamiento… Creo que todo es una cadena. Si no haces bien una cosa le vas a dar ventaja en otras. No podemos permitirnos que nos hagan cinco goles, como contra el Barça, tienes que competir mucho mejor. Hay que agachar la cabeza y corregir".
Cero sorpresas por el buen nivel del Madrid: "Por supuesto que nos esperábamos un rival así, es el Real Madrid. Si le das el mínimo espacio, la mínima ventaja... si no compites aquí va a suceder lo que sucedió esta noche. El Real Madrid por posición tiene jugadores top mundiales y si no estás atento, pasa lo que pasa".
Felicita a Gonzalo García por sus tres goles: "¿Quién no conoce a Gonzalo con su gran Mundial de Clubes? Creo que es un chico que está siendo paciente con sus oportunidades y cuando las tiene, las aprovecha. Felicidades por él. Yo como delantero desearía obviamente haber marcado tres también, pero felicidades a él y yo a pensar en lo mío".
Buscar la línea media: "Hay que tener regularidad. Estamos cerca, creo que estamos fallando en los partidos contra los equipos de arriba y eso es lo que nos ha faltado esta media temporada. A corregir, viene ahora un partido en el que podemos tomar revancha y salir con orgullo para mostrar que queremos jugar bien y ganar".
