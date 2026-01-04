Las notas de los jugadores del Betis ante el Real Madrid: Cucho destaca entre muchos suspensos en defensa

El Real Betis Balompié encajó una manita innecesaria en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Salió temeroso y a los 20 minutos un fallo de Ricardo tras una falta que botó Vinícius dio lugar al primero. En el segundo tiempo, volvió a anotar Gonzalo García de volea y Asencio de cabeza en el 56' para cerrar las opciones del Betis. Gonzalo hizo su tercero de tacón y cerró Fran García la goleada para un 5-1 que igual no llega a reflejar el partido tal y como fue, con un conjunto verdiblanco que tras el gol de Cucho reaccionó.

Las notas de los jugadores del Betis

(4) Manuel Pellegrini: es difícil entender cómo se puede alinear a Ricardo Rodríguez en el Santiago Bernabéu, cuando todo sucede a una velocidad mayor a la que él puede jugar. Es un error grave, como la pasividad en la defensa. La Champions League se desvanece por completo, el objetivo es repetir clasificación europea y competir en Europa League y en la Copa del Rey. Cinco le hizo el Barça y cinco le ha endosado el Real Madrid. ¿El cambio de Nelson Deossa?

Titulares

(4) Álvaro Valles: cuando te hacen cinco goles no se puede aprobar a un portero. En el 1-0 se hundió en demasía.

(4) Ángel Ortiz: Vinícius le hizo pasar una mala tarde en la que apenas tuvo ayudas. La tarjeta amarilla en la primera mitad motivó a Pellegrini a sustituirlo al descanso.

(2) Marc Bartra: en segundo de Gonzalo pudo cerrar mejor junto a Natan. ¿Y en el 4-1 aunque Ricardo se quedara anclado? Muchísima pasividad.

(2) Natan de Souza: en segundo de Gonzalo pudo cerrar mejor junto a Bartra y le cogen la espalda. Todo mal.

(0) Ricardo Rodríguez: en el 1-0 de Gonzalo García no se entera de nada. Mira que era fácil saber dónde estaba su marca. En el 4-1 y en el 5-1 rompió el fuera de juego. Sigue siendo titular en el Betis, que es lo más grave, y más estando Valentín Gómez en el banquillo. Inexplicable que juegue en ciertos escenarios.

(5) Nelson Deossa: algo anárquico en su juego, pero siéndo el único en intentar probar a Courtois. Hasta tres disparos desde fuera del área, alguno con más intención de la que estimó con su decisión posterior Hernández Hernández. ¿Cambiar al que estaba siendo más peligroso?

(3) Marc Roca: perdió todas las acciones divididas y no le aportó consistencia al Betis a la hora de defender.

(3) Antony Santos: estuvo fallón, no ayudó en absoluto a Ángel y no paró de quejarse en cadda balón que erró. Si quiere ir al Mundial debe aparecer en estos partidos.

(5) Pablo Fornals: no entró mucho en juego, le costó ser participativo y entenderse con Deossa en el primer tiempo. En el segundo filtró algún muy buen balón a Cucho.

(6) Aitor Ruibal: por su banda hubo menos problemas defensivos, ya que ayudó a Ricardo Rodríguez

(8) Cucho Hernández: qué delantero centro. El que venga en enero, si es que termina llegando, será suplente seguramente. A ver quién lo sienta a este nivel. Jugador diferencial que marca goles de gran calidad, que no para de correr, de ofrecerse y de entender mejor que nadie a sus compañeros.

Cucho Hernández celebra un gol durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Madrid y el Real Betis Balompié en el estadio Bernabéu / Óscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(3) Héctor Bellerín: entró por Ángel Ortiz, amonestado, tras el descanso. ¿Dónde estaba en el 4-1 y en el 5-1?

(6) Giovani Lo Celso: minutos muy positivos de Lo Celso en el Santiago Bernabéu. En el 60' la estrelló en el palo, no se escondió, la pidió y mejoró al Betis en ataque. También lo probó con un zapatazo lejano. Tiene que tener esa regularidad.

(5) Sergi Altimira: gracias a su entrada el Betis recuperó algo el control y se puso manos a la obra para buscar el segundo.

(6) Rodrigo Riquelme: tuvo dos muy buenas ocasiones. Courtois le sacó un gran balón con el 3-1 y estrelló un gran disparo en la escuadra. Salió para aportar mordiente ofensiva y lo consiguió.

(Sc) Pablo García: entró en los minutos finales por Antony.